Wahl Kärnten: SPÖ geht erneut als klarer Sieger bei Kommunalwahlen hervor.

Kaiser, Sucher: Angesichts völlig neuer Voraussetzungen wird SPÖ als Partei und mit Kandidat*innen ein sehr gutes Ergebnis einfahren.

Klagenfurt (OTS) - Die SPÖ wird als klare Nummer Eins bei den heutigen Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen hervorgehen. Das lässt sich anhand der vorläufigen Ergebnisse bereits prognostizieren. Das endgültige Ergebnis wird aufgrund der hohen Zahl an Wahlkarten erst morgen Montag bzw. in 14 tagen nach den Stichwahlen feststehen, dennoch ist abzusehen, dass die SPÖ ihre Spitzenposition sowohl bei der Anzahl der Bürgermeister als auch als Partei mit deutlichem Abstand zu politischen Mitbewerbern behalten wird.

„Die SPÖ war, ist und bleibt die klare Nummer Eins im Land. Wir sind auch DIE Bürgermeister- und Kommunalpartei“, freut sich dann auch SPÖ-Landesparteivorsitzender Landeshauptmann Peter Kaiser trotz „einiger schmerzhafter Wermutstropfen“ über das vorläufige Ergebnis. Die SPÖ habe in den vergangenen Jahren auf Landesebene immer alles gegeben, um das in sie gesetzte Vertrauen mit konsequenter Arbeit für Kärnten und seine Bevölkerung zurückzuzahlen. Das habe sich laut Kaiser auch bis in die Gemeinden bemerkbar gemacht, auch wenn Kommunalwahlen und insbesondere die Bürgermeisterdirektwahl eigenständig zu betrachten seien. „Die SPÖ-Landesorganisation hat unsere Gemeindeorganisationen bestmöglich unterstützt. Gemeinsam ist es gelungen, die neuen Vorraussetzungen - rigorose Bewegungseinschränkungen, so viele Bürgerlisten wie noch nie, dazu in vielen Gemeinden neue politische Mitbewerber - anzunehmen und mit viel Elan und Kreativität Corona zum Trotz und unter einen sympathischen und erfolgreichen Wahlkampf zu gestalten“, bedankt sich Kaiser bei allen Mitarbeiter*innen, Funktionär*innen, Helfer*innen und Unterstützer*innen. Jetzt gelte es, die nächsten 14 Tage in den Gemeinden, in denen SPÖ-Kandidat*innen eine Stichwahl erreicht haben, Nichteinhaltung alle Kräfte zu mobilisieren.

Für SPÖ-Landesgeschäftsführer Andreas Sucher hat diese Wahlauseinandersetzung einmal mehr gezeigt, dass die SPÖ flexibel, dynamisch und kreativ auf neue Bedingungen reagieren kann. „Wir haben gezeigt, dass die SPÖ die fleißigste und mit Abstand modernste Partei ist, die sowohl auf herkömmlichen als auch und insbesondere auf neuen social media-Kanälen Tempo und Richtung vorgibt. Wir sind die pacemaker der Politik in Kärnten und darüberhinaus - inhaltlich und organisatorisch!“

