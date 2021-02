EU-Energielabel: täglich Energie sparen, nicht nur beim Kauf!

DIE UMWELTBERATUNG informiert auf www.umweltberatung.at/das-eu-energieeffizienzlabel über das neue EU-Energieeffizienzlabel.

Wien (OTS) - Ab 1. März werden Elektrogeräte in der EU mit einem neuen Energielabel gekennzeichnet. In der Übergangsfrist werden aber auch die alten Energielabels noch auf Geräten zu finden sein. DIE UMWELTBERATUNG erklärt auf ihrer Website, woran man sich bei alten und neuen Labels orientieren kann, und appelliert: Wichtig ist nicht nur, ein Gerät mit niedrigem Stromverbrauch zu kaufen, sondern die Geräte auch sparsam und so lange wie möglich zu nutzen!

Ziel des EU-Energielabels ist es, die Energieeffizienz von Geräten vergleichbar zu machen. Die Energieeffizienzklassen werden mit Buchstaben gekennzeichnet. In der Übergangsfrist vom alten aufs neue Label ist die Vergleichbarkeit der Energieeffizienzklassen schwierig, weil die Systematik geändert wird – die zur Klassifizierung verwendeten Buchstaben entsprechen beim neuen Label einer anderen Energieeffizienzklasse. Als Entscheidungshilfe rät DIE UMWELTBERATUNG, den Stromverbrauch zu vergleichen.

„Wirklich energieeffizient ist ein Gerät aber unabhängig vom durchschnittlich angegebenen Stromverbrauch nur dann, wenn es auch sparsam genutzt wird. Verschwenderischer Umgang macht die Vorteile einer guten Energieeffizienzklasse zunichte“, appelliert Energieberaterin Sabine Vogel von DIE UMWELTBERATUNG. Deshalb hat DIE UMWELTBERATUNG auf ihrer Website die Beschreibungen der Energielabels für die verschiedenen Gerätetypen mit Energiespartipps ergänzt.

A++ und A+++ werden zu B und C

Die Energieeffizienzklassen werden mit Buchstaben bezeichnet, und diese Bezeichnungen sind beim neuen Energielabel geändert. Ein Beispiel: Die beiden bisher besten Energieeffizienzklassen A+++ und A++ werden im neuen Label als B und C bezeichnet. A ist beim neuen Label für besonders energieeffizient Geräte reserviert, die noch gar nicht am Markt sind, sondern erst entwickelt werden.

Die Umstellung auf das neue Label wird im ersten Schritt bei Kühlschränken, Weinkühlschränken, Gefrierschränken, Waschmaschinen, Wäschetrocknern und elektronischen Displays angewendet.

Unterstützung beim Vergleich

Auch ein Rechenbeispiel findet sich auf www.umweltberatung.at/das-eu-energieeffizienzlabel. Denn der Vergleich von Geräten, die das alte EU-Energielabel tragen, mit solchen, auf denen schon das neue klebt, ist bei Waschmaschine, Geschirrspüler und Fernseher nicht einfach. Am alten Label war zum Beispiel der Stromverbrauch einer Waschmaschine für 220 Waschgänge berechnet, am neuen Label ist der Verbrauch nur für 100 Waschgänge angegeben.

Die 4 großen Fragen VOR der Gerätesuche

DIE UMWELTBERATUNG empfiehlt, vor der Suche nach einem neuen Gerät folgende Fragen zu stellen und gegebenenfalls einer Reparatur den Vorzug zu geben:

* Brauche ich das Gerät wirklich?

* Ist das alte Gerät noch reparierbar? Das kann zum Beispiel im Reparaturnetzwerk abgeklärt werden: www.reparaturnetzwerk.at

* Wenn ein Neukauf nötig ist: Welche Dimensionierung entspricht den Bedürfnissen im Haushalt? Je größer zum Beispiel der Kühlschrank oder der Bildschirm ist, desto mehr Energie verbraucht er – auch wenn er laut Label zu einer guten Energieeffizienzklasse gehört.

* Ist das gesuchte Gerät auch in Secondhand-Qualität erhältlich?

Information

Informationen rund um das alte und neue EU-Energielabel hat DIE UMWELTBERATUNG auf www.umweltberatung.at/das-eu-energieeffizienzlabel übersichtlich dargestellt.

Viele Tipps zum Energiesparen sind im Infoblatt „Strom sparen im Haushalt“ zu finden: www.umweltberatung.at/strom-sparen-im-haushalt

Individuelle Beratung zum ökologischen Lebensstil bietet DIE UMWELTBERATUNG an der Hotline: Tel. 01 803 32 32

DIE UMWELTBERATUNG ist eine Einrichtung der Wiener Volkshochschulen, basisfinanziert von der Stadt Wien − Umweltschutz. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

DIE UMWELTBERATUNG, DIin Sabine Seidl

Tel. 01 803 32 32-72, mobil 0699 189 174 65

sabine.seidl @ umweltberatung.at, www.umweltberatung.at