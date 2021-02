Korosec: Jeder E-Card-Besitzer muss Gratistests erhalten!

Seniorenbund-Präsidentin erwartet, dass Zusagen eingehalten werden.

Wien (OTS) - Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec will es nicht hinnehmen, dass rund 300.000 Menschen von den kostenlosen Selbsttest-Kits in den Apotheken ausgeschlossen sind, weil sie sich von ELGA abgemeldet haben. „Das ist ein rein technisches Problem und darf nicht zulasten der Menschen gehen!“, so Korosec.

„Es wurde stets versprochen, dass es beim Ausstieg aus ELGA keine Nachteile für die Betroffenen geben darf“, erinnert Korosec und fordert eine rasche Lösung ein.

„Jeder Besitzerin und jedem Besitzer einer e-Card wurden fünf kostenlose Antigentests pro Woche zugesagt. Ich erwarte, dass diese Zusagen halten“, so Korosec abschließend.

