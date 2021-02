„Heimat Fremde Heimat“ über Impftourismus nach Serbien und Roma-Literatur

Außerdem am 28. Februar um 13.30 Uhr in ORF 2: Hilfe für traumatisierte Flüchtlinge in Salzburg

Ajda Sticker präsentiert das ORF-Magazin „Heimat Fremde Heimat" am Sonntag, dem 28. Februar 2021, um 13.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Impftourismus nach Serbien

In Serbien sind bereits mehr als 13 Prozent der Bevölkerung geimpft – damit liegt das Land nach Großbritannien europaweit an zweiter Stelle. Auch in Österreich lebende Serbinnen und Serben lassen sich aufgrund der unkomplizierten Abwicklung vermehrt in Serbien impfen. In Österreich lebende Migrantinnen und Migranten haben oft Bedenken gegenüber der anstehenden COVID-Impfung, da sie hier nicht ausreichend und vor allem nicht muttersprachlich informiert werden. Ein Beitrag von Adriana Jurić.

Hilfe für traumatisierte Flüchtlinge in Salzburg

Männliche Jugendliche, die nach Österreich geflüchtet sind, haben eine gemeinsame Erfahrung: Sie berichten immer wieder davon, kriminalisiert zu werden. Oft genügt ein Pullover mit Kapuze, oft ist es die dunklere Hautfarbe, dass Mitmenschen und die Polizei in ihnen eine Bedrohung sehen. Mit den traumatischen Folgen der Flucht müssen sie meist allein zurechtkommen. Echte Hilfe leisten in diesem Zusammenhang die von der Caritas seit 2015 eingerichteten Stabilisierungsgruppen für traumatisierte unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Salzburg. Ein Beitrag von Sabina Zwitter.

Roma-Literatur

Zuhause in Budapest und Wien, setzt sich der Schriftsteller Samuel Mago für die Förderung der österreichischen Volksgruppensprache Romanes ein. In seinem neuen zweisprachigen Buch „Bernsteyn und Rose / O Bernsteyn taj e Roza“ führt Mago die Leserinnen und Leser in Deutsch und Romanes von einem Goldhändler in der Wiener Wollzeile übers Budapester Ghetto bis in die Šutka – einen Stadtteil von Skopje. Sabina Zwitter hat den Schriftsteller und Roma-Aktivisten interviewt.

