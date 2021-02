Alliance Laundry Systems bringt die legendären Speed Queen Waschmaschinen und Trockner für Profis auf den europäischen Markt

Ripon, Wis. (ots/PRNewswire) - - Die neue Speed Queen Professional-Serie ist vielseitig, umfangreich, langlebig und wird von einer 3-Jahres-Garantie unterstützt

Alliance Laundry Systems, der weltweit führende Anbieter von Wäschereitechnik, führt seine äußerst vielseitige neue Speed Queen Professional-Reihe von Waschmaschinen und Trocknern in Europa ein. Die Produktlinie umfasst Frontlader-Waschmaschinen, Trockner (elektrisch und gasbeheizt), kombinierte Wasch-/Trockensäulen und "stack dryer". Jetzt erhält Europa Zugang zu einem der weltweit meistverkauften Produkte für Profis, das bereits in den USA, Lateinamerika und im asiatisch-pazifischen Raum etabliert ist. Frei nach dem Motto: "Weitere Spitzentechnologie für Europa!"

"Dieses extrem vielseitige Sortiment bietet außergewöhnliche Produktoptionen für eine Vielzahl von Segmenten, wie z. B. Mehrfamilienhäuser, Camps, HoReCa und viele andere", sagte Rocco di Bari, Chief Commercial Officer für Europa, den Nahen Osten, Afrika und Indien bei Alliance Laundry Systems. "Speed Queen Produkte sind im Ausland bereits für ihre legendäre Zuverlässigkeit und den schnellen Wasch- und Trockenprozess bekannt, der Speed Queen ihren Namen gab. Auch diese Baureihe bietet eine Fülle von technischen Möglichkeiten zur Rationalisierung des Betriebs und wird durch eine dreijährige Garantie auf alle Teile unterstützt. Dies ist die umfassendste Garantie auf dem Markt."

Die Speed Queen Professional-Modelle sind netzwerkfähig. Darüber hinaus erhalten der Eigentümer beziehungsweise Betreiber mit Speed Queen Insights wertvolle Daten darüber, wie und von wem die Maschinen genutzt werden. Diese erweiterten Kundendaten sind von zentraler Bedeutung für ein besseres Management und Marketing der Wäscherei und haben sich in Tausenden von Installationen im Ausland und in mehr als 800 lizenzierten Speed Queen-Waschsalons in Europa bewährt. Ebenso verbessert die Speed Queen-App die Erfahrung des Besitzers oder Betreibers mit Fernüberwachungs- und -verwaltungsfunktionen weiter. Die Speed Queen Professional Serie zeichnet sich durch eine flexible Programmierung und ein Modell aus, das speziell auf die Mop-Reinigung ausgerichtet ist.

Seit mehr als 110 Jahren hat sich Speed Queen, eine Premium-Marke des weltweit führenden Anbieters von gewerblicher Wäschereitechnik, Alliance Laundry Systems, einen unvergleichlichen Ruf für ultimative Zuverlässigkeit erworben, der durch eine starke dreijährige Garantie gestützt wird. Der Stammbaum von Speed Queen basiert auf einem Fundament aus fachmännischer Konstruktion und Design sowie beispiellosen Lebensdauertests in hochmodernen Testlabors in den Vereinigten Staaten.

Um mehr über Speed Queen Professional und seine Technologie-Tools zu erfahren, einschließlich Speed Queen Insights und der Quantum-Steuerung, besuchen Sie https://protect-us.mimecast.com/s/l_9aCR6X3gcGNQMgSNISws?domain=speedqueenprofessional.com

Informationen zu Speed Queen Professional - Speed Queen ist eine Marke von Alliance Laundry Systems LLC mit Sitz in Ripon, Wisconsin, einem weltweit führenden Hersteller von gewerblichen Wäschereitechnik. Speed Queen bietet großen Investoren, Waschsalonbesitzern und kleinen Unternehmen eine Vielzahl innovativer und zuverlässiger professioneller Waschmaschinen, Trockner und Waschsalonausrüstungen. Als Branchenführer ist Speed Queen bestrebt, sein Markt-Know-how zur Verfügung zu stellen, um alle Wäschereianforderungen zu erfüllen.

Inès de La Ruffie - ines.delaruffie @ alliancels.com - +34 93 479 54 10