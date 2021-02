ZAPPN App wird mit digitaler Vorabpremiere von "Bauer sucht Frau" zur beliebtesten Streaming-App Österreichs

Wien (OTS) - ATV feierte mit den Eventausgaben der 17. Staffel von "Bauer sucht Frau" eine Premiere. Erstmals ging das ATV-Erfolgsformat den Weg in die digitale Welt und präsentierte die finalen Eventausgaben 48 Stunden vor TV-Ausstrahlung auf kostenlosen Streaming-App ZAPPN - und das mit großem Erfolg. Denn während "Bauer sucht Frau" auch im TV die beste Staffel aller Zeiten verzeichnet mit 17,5 Prozent Marktanteil im Schnitt (E12-49) in den Herbstausgaben, erreicht auch ZAPPN zigtausende User vorab.



ZAPPN: Mit über 5 Mio. gesehenen Minuten und über 200.000 Video-Aufrufen begeisterten die fünf exklusiven Vorabausgaben die ZAPPN-NutzerInnen. In diesem Zeitraum erreichte ZAPPN um bis zu 54 Prozent mehr ZuseherInnen.

Der Erfolg machte sich auch in den App-Stores bemerkbar: ZAPPN sichert sich in der letzten Jänner-Woche zum Kampagnenstart in den Download-Charts iOS / Unterhaltung Rang #2** und auf Google Play / Unterhaltung auf Rang 1***.

Mit dem Erfolg der Vorab-Premiere von "Bauer sucht Frau" auf ZAPPN wird die kostenlose Streaming-Plattform weiter ausgebaut. Nähere Informationen dazu folgen.



ZAPPN ist Österreichs #1 Live TV App mit einem wachsenden Content Portfolio von 20 Sendern und laufend neuen Features für die ZAPPN-Community. ZAPPN ist via App (Android, iOS) für Smartphones und Tablets, im Web sowie auf Smart TV verfügbar.

