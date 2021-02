Kultur lebt im ORF Vorarlberg

Wien (OTS) - Der neue „KulTour-Kompass“ des ORF Vorarlberg informiert über das ORF-Kultur-Programm im Frühling/Sommer 2021 – praktisch im handlichen Pocket-Format. Der 52 Seiten starke Info-Guide enthält rund 40 Programminhalte aus den Bereichen Malerei, Literatur, Musik, Bildung, Landwirtschaft sowie Religion und wird am 26. Februar 2021 mit dem „Weekend-Magazin“ an die Vorarlberger Haushalte zugestellt.

Coronabedingt kann der ORF Vorarlberg auch im Frühjahr 2021 vorerst keine öffentlichen Veranstaltungen durchführen. Deshalb wurde der neue „KulTour-Kompass“ an die derzeitige Situation angepasst und zum ORF Vorarlberg-Programmheft umfunktioniert. Immer aktuelle Infos gibt es unter vorarlberg.ORF.at, in ORF Radio Vorarlberg und bei „Vorarlberg heute“.

„Kunst im Funkhaus“

Die Ausstellungsreihe „Kunst im Funkhaus“ bringt gleich zwei neue Ausstellungen. Die Schau mit dem Namen „Déjà-vu“ wird am 23. März im ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn ohne Publikum eröffnet. Dabei werden Arbeiten von 16 Vorarlberger Künstlerinnen und Künstlern gezeigt. Bei der Ausstellung „Me and Bobby McGee“ ab Juni steht die ganzheitliche Arbeit der Künstlerin Christine Lingg im Mittelpunkt. Sämtliche Werke aller Ausstellungen sind online unter vorarlberg.ORF.at zu sehen.

Vorträge, Literatur und Musik

Die Vorträge der Reihen „Landwirtschaft verstehen“ und „Wertvolle Kinder“ werden alle auf ORF Radio Vorarlberg gesendet. Ende März findet der Vorarlberger Bücherfrühling statt. Dabei diskutieren vier passionierte Leserinnen und Leser die literarischen Neuerscheinungen aus Vorarlberg.

Natürlich bietet das Kulturprogramm des ORF Vorarlberg auch erneut spezielle Highlights. Bei „Bilgeri liest und rockt“ wird am 11. März der aktuelle und zweite Roman „Die Liebe im leisen Land“ von Reinhold Bilgeri vorgestellt. Es geht um die COVID-19-Pandemie in New York und die Krise einer österreichisch-amerikanischen Ehe. Wie sehr bei Bilgeri Literatur, Filmregie und Musik ineinanderfließen, zeigt sich an diesem Abend, bei dem ihn seine langjährige Band musikalisch begleitet.

Ein weiterer musikalischer Höhepunkt ist die Sendung „Sound-Check“. In einer Live-Ausgabe steht Philipp Lingg mit seiner Band auf der ORF-Bühne und präsentiert exklusiv seine neue Single „Über Wir“ – nach dem Sommerhit „Egalien“ ein weiterer Vorbote zum bald erscheinenden Album.

Bei der Sendung „Im Ländle groovts“ musizieren Vorarlberger Bands für die ORF-Initiative „Licht ins Dunkel“. Mit dabei sind unter anderem „Roadwork“, „Kurzfristig“ und die „All Right Guys“. Diese Gruppen aus Vorarlberg stehen für ein fetziges und doch gefühlvolles Programm mit Blues, Rock, Irish Folk und Balladen.

„Musik Lokal – Ihre Wünsche“ wird bis auf Weiteres ohne Publikum stattfinden. Moderatorin Martina Köberle und die teilnehmenden Musikgruppen wie die „Bradlberg Musig“ oder die „Altfrentsche Besetzung“ erfüllen die Volksmusik-Wünsche des Publikums aber trotzdem.

Im Sommer soll es, sofern es Corona zulässt, auch wieder „ORF Radio Vorarlberg Frühschoppen“ live aus verschiedenen Gemeinden Vorarlbergs geben.

Gottesdienste

In einer Zeit, in der der sonntägliche Kirchenbesuch erheblich erschwert wird, ist ORF Radio Vorarlberg für die Gläubigen da und überträgt die Gottesdienste. Speziell in der Karwoche wird von Gründonnerstag bis Ostersonntag täglich eine Liturgie bzw. ein Gottesdienst auf ORF Radio Vorarlberg gesendet.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Vieles in der heimischen Kulturwelt steht wegen Corona nun seit fast einem Jahr so gut wie still. Es ist noch immer nicht absehbar, wie lange diese Situation andauern wird. Deshalb wird der ORF Vorarlberg die Künstlerinnen und Künstler aus Vorarlberg weiterhin unterstützen und ihr Schaffen in seinem Kulturprogramm präsentieren. Im neuen ‚KulTour-Kompass‘ ist dieses vielseitige Angebot auf einen Blick zu finden.“

Jasmin Ölz, Kulturkoordinatorin ORF Vorarlberg: „Auch wenn es im Kulturbereich noch viele Einschränkungen gibt, blicken wir dennoch optimistisch und zuversichtlich in den Kulturfrühling. Es ist wichtig, trotz der derzeitigen Situation ein Zeichen zu setzen und der Kultur einen Schauplatz zu bieten.“

