Pressegespräch: SeneCura wird zum größten privaten Bildungsanbieter im Pflegebereich

Wien (OTS) - Die Personalfrage ist die zentrale Herausforderung im gesamten Pflegebereich in Österreich. Um den prognostizierten Mehrbedarf von rund 100.000 Pflegekräften im Jahr 2030 hierzulande decken zu können, müssen viele junge Menschen sowie Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger für die sinnstiftende Tätigkeit in der Akut- und Langzeitpflege begeistert und vor allem auch qualifiziert werden. Eine intensive Aus- und Weiterbildungsoffensive verfolgt daher auch die SeneCura Gruppe, führender privater Betreiber von stationären Pflegeeinrichtungen in ganz Österreich. Daher erweitert SeneCura mit der Übernahme der Mehrheitsanteile der etablierten EMG Akademie sein Ausbildungsangebot, um eine angesehene und öffentlich zugängliche Bildungseinrichtung im Pflege- und Sozialbereich zu sein.

Ihre Gesprächspartner sind:



- Anton Kellner, MBA, CEO SeneCura Gruppe

- PHDr. Bernhard Adelsberger, MBA, Direktor der EMG

- Ewald Eckl, Geschäftsführer bit Group GmbH



