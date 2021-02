Drobits: Daten Impfwilliger landen bei Google

SPÖ-Datenschutzsprecher fordert Überprüfung der Anmeldeplattformen für die Corona-Impfung auf Datenschutzkonformität

Wien (OTS/SK) - „In vier von neun Bundesländern fallen sensible Daten von impfwilligen ÖsterreicherInnen dem Werbegiganten Google zum Opfer“, warnt SPÖ-Datenschutzsprecher Christian Drobits am Donnerstag gegenüber dem Pressedienst der SPÖ. Er fordert daher die Überprüfung der betroffenen Impfanmeldeplattformen durch die Datenschutzbehörde und hat dazu zwei umfangreiche parlamentarische Anfragen an Justiz- und Gesundheitsministerium eingebracht. „Die ÖsterreicherInnen sollen sich darauf verlassen können, dass die Sicherheit ihrer persönlichen Daten durch eine Impfanmeldung in ihrem Bundesland nicht gefährdet ist.“ ****

Über ein Abwehr-Tool für Cyber-Attacken – Google reCAPTCHA genannt – gelangen sensible Daten wie IP-Adresse, Mausbewegungen und Tastaturanschläge, die Verweildauer auf der Seite und auch Einstellungen des Nutzergeräts (z.B. Sprache, Standort, Browser etc.) in die Hände von Google. „Werden diese Daten ausgewertet und mit anderen zusammengeführt, weiß Google genau, welche Person sich konkret für eine Corona-Impfung angemeldet hat. Das sind sehr persönliche Informationen, von denen ich nicht will, dass sie einem Werbenetzwerk wie Google bekannt werden. Noch problematischer ist aber, dass ohne die Zustimmung zu dieser Datenweitergabe eine Anmeldung zur Impfung gar nicht möglich wäre. Diese Praxis steht in ganz eindeutigem Widerspruch zur Datenschutzgrundverordnung“, so Drobits.



Auch wenn der Dienst für die Betreiber der Plattformen kostenfrei ist – bezahlt werde dafür letztendlich doch – nämlich mit den Daten der Impfwilligen: „Vielen Menschen ist gar nicht bewusst, wo ihre Daten durch die Anmeldung zur Impfung landen und wofür sie verwendet werden. Dass es auch anders geht, zeigen die anderen fünf Bundesländer, die ganz ohne einen dubiosen Datenversand in die USA auskommen“, bekräftigte Drobits.

SERVICE: Die Links zu den Anfragen

https://tinyurl.com/2ywpj25v

https://tinyurl.com/avckzwyu

