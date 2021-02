AVISO: Ministerin Klaudia Tanner und Ministerin Margarete Schramböck zu Besuch bei Lehrlingstestung in Wels

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 26. Februar 2021, ab 10.00 Uhr, besucht Verteidigungsministerin Klaudia Tanner gemeinsam mit Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck und Landeshauptmann-Stellvertreterin von Oberösterreich, Christine Haberlander, die derzeit laufenden Lehrlingstestungen im Prüfzentrum des Österreichischen Bundesheeres in Wels.



Bis Mitte Februar 2021 haben sich über 1.200 Burschen und Mädchen für eine Lehrstelle beim Bundesheer gemeldet. Über 880 davon haben sich für die 120 freien Lehrstellen, welche ab September 2021 besetzt werden, beworben. In zwei Prüfzentren des Heerespersonalamts finden die theoretischen Lehrlingstestungen statt, dessen Ergebnis die Grundlage für das weitere Aufnahmeprozedere bildet.



Unter Berücksichtigung der Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit Covid-19, sind Medienvertreterinnen und -vertreter herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Aufgrund von Covid-Schutzbestimmungen ist die Anmeldung der Medienvertreter bis 25. Februar 2021, 18:00 Uhr, bei Mag. Anna-Maria Roth unter +43 (0)664-622-1173 bzw. anna-maria.roth @ bundesheer.at verpflichtend.



Bei diesem Medientermin ist es für Medienvertreter verpflichtend, eine FFP2-Maske zu tragen; diese werden bei Bedarf im Rahmen der Akkreditierung vor Ort ausgegeben. Ein Betreten des Geländes ist nur mit einem negativen Test gestattet. Sollten die teilnehmenden Medienvertreterinnen und Medienvertreter kein gültiges Attest besitzen, so können sich diese mittels Antigen-Test vor Ort testen lassen.



Ablauf

- 09.45 Uhr Treffpunkt bei Wache

- Ab 10.00 Uhr Begrüßung von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck sowie LH-Stellvertreterin Christine Haberlander, danach Einweisung in das Lehrlingswesen des Bundesheeres durch Leiter des Heerespersonalamtes Dr. Stefan Chavanne

Im Anschluss:

- Fototermin mit Ministerin Tanner, Ministerin Schramböck und LH-Stv. Haberlander bei Computertestung

- Begrüßung der Bewerberinnen und Bewerber durch beide Ministerinnen

- Einweisung und praktische Vorführung durch einen Lehrling in das Trainingsdiagnosesystem („Speedmemorytest“ – Sportmotorische Analyse)

- 11.00 Uhr Ende



Zeit & Ort

Heerespersonalamt Prüfzentrum NORD

Hessen Kaserne, Obj. 5

Garnisonstraße 2;

4600 Wels



