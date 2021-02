Wölbitsch: Lobau-Tunnel ist wesentliches Infrastrukturprojekt für Wien

Projekt generiert Wertschöpfung und Arbeitsplätze - Rot-Pink muss Tempo machen

Wien (OTS) - „Der Lobau-Tunnel ist ein wesentliches Infrastrukturprojekt für den Großraum Wien und unsere Stadt“, so Klubobmann Markus Wölbitsch und weiter: „Die Realisierung des Lobau-Tunnels bringt dringend benötigte Arbeitsplätze und schafft darüber hinaus Wertschöpfung. Beides ist für den Wirtschaftsstandort Wien unerlässlich.“ Zudem sei das Projekt auch für den Verkehrsstandort Wien wichtig. In einer Weltstadt wie Wien könne der Transit- und Frachtenverkehr nicht durch die Stadt geführt werden. Der Lobau-Tunnel schafft dafür die notwendige Alternative.



Die rot-grüne Vorgängerregierung habe sich jahrelang selbst blockiert bei diesem Thema. „Seit Jahren setzen wir uns für den Bau des Lobau-Tunnels ein. Für die rot-pinke Stadtregierung heißt es nun aufs Tempo drücken, damit dieses wichtige Projekt raschestmöglich umgesetzt wird“, so Wölbitsch abschließend.



