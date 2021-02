ÖAK Jahresschnitt 2020: Die Kronen Zeitung ist nach wie vor die unangefochtene Nummer 1

Die aktuelle ÖAK bestätigt die Marktführerschaft der Kronen Zeitung in allen Kennzahlen

Wien (OTS) - 680.599 Exemplare (davon 38.207 ePaper) der Kronen Zeitung wurden wochentags (Mo-Sa) 2020 verbreitet, 647.365 (davon 37.416 ePaper) wurden verkauft. Die „Krone“-Druckauflage liegt bei 707.649 Exemplaren. Coronabedingt sind etablierte Vertriebswege weggefallen, umso erfreulicher ist das weiterhin hohe Niveau der Auflagen.

Einmal mehr wird belegt, dass sich unabhängiger Journalismus bezahlt macht. Auch der Vorsprung auf die Konkurrenz ist beachtlich: die Krone verkaufte wochentags mehr Exemplare als die nächsten fünf Tageszeitungstitel zusammen.

1,1 Millionen verkaufte Sonntags-Auflage

Unerreicht sind die Sonntags-Auflagen der Kronen Zeitung: Mit einer Verbreitung von 1.121.994 Exemplaren (davon 38.168 ePaper) kann die Auflage auf hohem Niveau gehalten werden. Allein von der Krone-Stammausgabe – sie erscheint in Wien, Niederösterreich und Burgenland – wurden sonntags im Jahr 2020 mehr als eine halbe Million Exemplare (503.543 davon 12.706 ePaper) verkauft. In allen drei Bundesländern der Stammausgabe und in Oberösterreich ist die Kronen Zeitung – sonntags wie wochentags – erneut die auflagenstärkste Kauf-Tageszeitung.

Rund 564.000 Krone-Abos

Unverändert wird die Kronen Zeitung überwiegend im Abonnement bezogen. So wurden 2020 wochentags (Mo-Sa) 563.904 Krone-Abos verkauft, 26.728 davon als ePaper. Die Steigerungsrate beim ePaper-Abo liegt bei 15,7 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Aboanteil am Verkauf beträgt stolze 87 Prozent – ein klares Zeichen der engen Blatt-Bindung der LeserInnen zu ihrer Krone.

Horst Pensold, Leiter Sales & Services bei MediaPrint: „Die Corona Krise hat das Bewusstsein der Menschen verändert und dabei die Region als zentrales Thema weiter verstärkt: Die Krone hat diesen Trend schon im Vorjahr aufgegriffen. Wir werden diesen Weg weiter konsequent und nachhaltig forcieren und passende Angebote für unsere Leser und Abonnenten entwickeln.“



Quelle: ÖAK JS 2020

Rückfragen & Kontakt:

Rückfragen: Andrea Peter

Tel. +43 (0)5 1727 23940

Email: andrea.peter @ mediaprint.at