Nationalrat – Muchitsch zu Kurz: „Beim Arbeitsmarkt steht ihnen das Wasser bis zum Hals“

„Wenn Ihnen etwas an Österreich liegt, reden Sie mit uns. Tun Sie es nicht für sich, tun Sie es für Österreich“

Wien (OTS/SK) - „Beim Arbeitsmarkt steht ihnen das Wasser bis zum Hals“, so SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch in seiner Rede in der Aktuellen Stunde im Nationalrat zum Thema Arbeitslosigkeit in Richtung Kanzler Kurz. „Die SPÖ hat Vorschläge eingebracht, wie die Aktion 40.000. Eine neue Aktion, für jene 140.000 Langzeitbeschäftigungslose, die keine Chance haben, in der Privatwirtschaft Jobs zu finden. In Ihrer Situation würde ich die Vorschläge der Opposition nicht immer nur schlecht reden. Warum reden Sie nicht mit uns? Alles was Österreich stark gemacht hat in einer Krise war das Gemeinsame. Ohne öffentliche Hand werde man es nicht schaffen, 140.000 Langzeitbeschäftigungslose in den Arbeitsmarkt zurückbringen“, so Muchitsch. ****

„Es gibt in Österreich eine Million Menschen, die zum Teil weniger als die Hälfte ihres Einkommens haben. Das sind drei Gruppen:

Arbeitslose, Arbeitslose in Schulungen und Personen in Kurzarbeit. „Um diese Million Menschen, die jetzt weniger Einkommen haben, wieder aus dieser Krise zu bringen, braucht es einen Plan. Es reicht nicht, immer nur in Pressekonferenzen zu moderieren und zu kommentieren“, so Muchitsch in Richtung Kanzler Kurz und Arbeitsminister Kocher.

Österreich hat den größten Zuwachs an Arbeitslosen in Europa und Österreich hat den größten Wirtschaftsabschwung in Europa nach Spanien. „Da hilft es gar nichts, wenn sie sich herstellen und von den 31 Milliarden an Wirtschaftshilfen reden. Denn was haben die gebracht? Der Aufschwung ist weit weg, weil Sie keinen Plan gegen die Arbeitslosigkeit haben“, so Muchitsch. Beim Arbeitsmarkt braucht es Konzepte und Maßnahmen. „Wenn Ihnen etwas an Österreich liegt, reden Sie mit uns. Tun Sie es nicht für sich tun sie es für Österreich“, appelliert der SPÖ-Sozialsprecher an den Bundeskanzler. (Schluss) up/mp/sl

