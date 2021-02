Jetzt auch Almdudler Mate & Guarana in der Glasmehrwegflasche

Wien (OTS) - Alle Liebhaber der Almdudler Energydrinks können sich nun auch über einen nachhaltigen Energiekick freuen. Ab sofort macht das natürliche Energiebündel Almdudler Mate & Guarana auch in der trendigen 0,33 Liter Longneck Glasmehrwegflasche müde Geister munter. Der Neuzugang in der Energy-Sortimentsfamilie des österreichischen Familienunternehmens sorgt mit belebendem Mate- und Guaranaextrakt und mit 32 Milligramm natürlichem Koffein pro 100 Milliliter für die Extradosis Energie und setzt gleichzeitig nachhaltige Impulse. „Damit gehen wir mit dem Zeitgeist und reagieren auf die individuellen Wünsche der Konsumenten, die immer öfter zu Glasmehrwegflaschen greifen. Wir sind überzeugt, dass sich extralanges Dudelvergnügen und Nachhaltigkeit optimal kombinieren lassen“ , so Almdudler Geschäftsführer Gerhard Schilling. „Mit Almdudler Mate & Guarana in der Glasmehrwegflasche sorgen wir jetzt für noch mehr energiegeladene Almdudler-Momente“ .

Das #längerdudeln-Rezept

Nicht nur sein neuer Look macht das Almdudler Energiebündel einzigartig. In Almdudler Mate & Guarana vereint sich der einzigartige Geschmack von Almdudler Original mit belebendem Mate- und Guaranaextrakt. Für den nötigen Energiekick sorgt die Koffeinmenge, die der belebenden Wirkung von 1,5 Tassen Espressi pro Glasflasche entspricht. „Die natürliche Rezeptur all unserer Produkte ist uns von Beginn an ein großes Anliegen. Daher wird gemäß der Almdudler Philosophie in all unseren Produkten auf Konservierungsmittel und künstliche Aromen verzichtet. Außerdem ist Almdudler Mate & Guarana vegan zertifiziert“ , erklärt Claus Hofmann-Credner, Marketingleiter bei Almdudler. Almdudler Mate & Guarana in der handlichen 0,33 Liter Glasmehrwegflasche ist österreichweit in allen Urban Drinks Regalen der Spar Filialen und online unter interspar.at erhältlich.

Über Almdudler

Almdudler ist seit 1957 das österreichische Original mit der einzigartigen Geheimrezeptur aus natürlichen Alpenkräutern. Und das ganz ohne Konservierungsstoffe und künstliche Aromen. Das österreichische Familienunternehmen steht damals wie heute für Geselligkeit und Miteinander, denn Almdudler verbindet die Menschen und ist dort, wo Menschen zusammenkommen. Mitten im Leben.

„Wenn die kan Almdudler hab’n, geh i wieder ham!"



Mehr erfahrt ihr auf almdudler.com

