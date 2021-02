Online Brokerage: Rekordjahr für Hello bank!

Fast doppelt so viele Wertpapier-Transaktionen im Vergleich zum Vorjahr: Die Hello bank! ist weiterhin auf Wachstumskurs und baut ihr digitales Service- und Wissensangebot weiter aus

Salzburg (OTS) - Die Volatilität an den Finanzmärkten und mehr verfügbare Zeit durch Lockdowns wirken als Turbo für Transaktionen von privaten Anlegern und für die Bedeutung von persönlichem Finanzwissen. Die Kunden der Hello bank! haben im Jahr 2020 die Rekordzahl von 1,8 Millionen Transaktionen an den Börsen durchgeführt. Der Wachstumskurs der Hello bank! wird durch den Ausbau der digitalen Möglichkeiten weiter vorangetrieben. Und das wissen auch die Kunden zu schätzen: Bereits zum zweiten Mal in Folge wurde die Hello bank! als „Branchen-Champion 2021“ (ÖGVS) mit dem 1. Platz in der Kundenzufriedenheit unter den Online-Brokern ausgezeichnet. Die Kunden werden tendenziell jünger und auch der Bedarf an Finanzwissen ist deutlich gestiegen: Fast 10.000 Menschen haben seit Jänner des Vorjahres das kostenlose Wissensangebot der Hello bank! Akademie in Anspruch genommen.



Im vergangenen Jahr verzeichnete die Hello bank! einen deutlichen Anstieg bei der Handelsaktivität von Kunden. „Mit Ende des Jahres 2020 haben wir die Rekordmarke von 1,8 Millionen Wertpapier-Transaktionen überschritten – das entspricht fast einer Verdopplung im Vergleich zum Vorjahr“, freut sich Robert Ulm, CEO der Hello bank!, über die gestiegene Aktivität von privaten Investoren.

Neben den Handelsbewegungen haben sich ebenso Depot-Wechsel und Neueröffnungen bei der Hello bank! sehr positiv entwickelt. „Die Lockdowns haben viele Menschen dazu veranlasst, sich mit ihren Finanzen zu befassen, die Konditionen bei ihrer Hausbank mit dem Online Brokerage Angebot zu vergleichen und selbst in den Wertpapierhandel einzusteigen. Unser unabhängiges Produktportfolio, günstige Konditionen und der kontinuierliche Ausbau unserer digitalen Angebote und Dienstleistungen ist bei diesem Thema sehr wichtig – das alles sind Alleinstellungsmerkmale, auf die wir sehr stolz sind“, erklärt Robert Ulm.

Die Hello bank! bringt Menschen an die Börsen – bequem von zuhause aus

Die Hello bank! setzt ihren Wachstumskurs mit dem weiteren Ausbau der digitalen Möglichkeiten fort: So kann zum Beispiel die Depot-Eröffnung bereits vollkommen digital – also auch von zuhause – durchgeführt werden. Das neueste Angebot ist die digitale Vermögensverwaltung ab 10.000 Euro Investitionsvolumen – „Hello INVEST“. Die Veranlagung erfolgt gemeinsam mit der DJE Kapital AG, einem der führenden bankenunabhängigen Finanzdienstleister im deutschsprachigen Raum. Veranlagt wird mit „Hello INVEST“ ausschließlich in Wertpapiere, die strengen Nachhaltigkeitskriterien in Bezug auf Menschenrechte und Soziales, verantwortungsvolle Unternehmensführung bzw. Umweltschutz entsprechen. Wer eine persönliche Vermögensberatung bevorzugt, kann sich mit „Hello INVEST plus“ durch Expert*innen in den Kundencentern über das gesamte Produktangebot der Hello bank! beraten lassen.

Österreicher*innen nutzen die Zeit zum Handeln – mit höchster Zufriedenheit

Die rund 80.000 Kunden der Hello bank! sind online-affine Menschen. Zusätzlich zu den digitalen Tools und Apps gibt es aber auch die Möglichkeit, die Service- und Trading-Hotlines zu nutzen oder einen persönlichen Termin in einem der Kundencenter in ganz Österreich zu vereinbaren. Bereits zum zweiten Mal in Folge wurde der Marktführer im Online Brokerage in Österreich als „Branchen-Champion 2021“ (ÖGVS Gesellschaft für Verbraucherstudien) mit dem 1. Platz in der Kundenzufriedenheit unter den Online-Brokern ausgezeichnet. „Diese hohe Zufriedenheit sehen wir auch bei den Weiterempfehlungsraten durch unsere Kunden und das bestätigt einmal mehr unsere Marktführerschaft im Online Brokerage“, freut sich Robert Ulm über die hohe Zufriedenheit der Kunden.

Börsenwissen: Schon rund 10.000 Teilnehmer in der Hello bank! Akademie

"Vor allem jüngere Menschen entdecken die Börsen für sich. In einem Umfeld von Null- oder Negativzinsen sind Aktien oder börsengehandelte Fonds (ETFs) eine sinnvolle Investition in die finanzielle Zukunft. Und dabei hilft es, das Börsengeschehen zu verstehen. Dafür bietet die Hello bank! das größte Angebot an kostenlosem Börsenwissen für alle Interessierten“, erläutert Robert Ulm das Konzept der Hello bank! Akademie. „Seit Jänner des vergangenen Jahres haben rund 10.000 Menschen das Wissensangebot der Hello bank! Akademie in Anspruch genommen, davon bereits mehr als 2.000 Teilnehmer beim Börsen-Führerschein.“

Der Hello Börsen-Führerschein, mit mehr als 100 nützlichen Online-Lektionen, ist das neueste Lernangebot des Online Brokers. Unter hellobank.at finden Einsteiger ebenso wie Börsen-Profis viele wertvolle Impulse und Know-how. Umfassende Finanzmarkt-Informationen und Börsenkurse sind größtenteils in Echtzeit kostenlos abrufbar. So können Chancen an den Finanzmärkten zu jeder Zeit und an jedem Ort bequem genutzt werden. Darüber hinaus informieren Börsen-Experten in Kommentaren und wöchentlichen Podcasts über aktuelle Entwicklungen und Trends am Kapitalmarkt. Und mit der Hello bank! Akademie bietet Österreichs Online Broker Nr. 1 ein kostenloses Webinar-Angebot, das derzeit massiv ausgebaut wird. Wer erst einmal ausprobieren möchte, wie Online Brokerage funktioniert, kann sich einfach registrieren und ein Musterdepot anlegen – kostenlos, egal, ob man bereits Kunde der Hello bank! ist oder noch nicht. So kann man vollkommen risikolos, also ohne „echtes“ Wertpapierdepot, virtuell traden und Erfahrungen sammeln.

Über die Hello bank!

Die Hello bank! ist Teil der BNP Paribas Gruppe und seit mehr als 25 Jahren Pionier und Marktführer im Online Brokerage in Österreich. Sie unterstützt ihre Kunden dabei, ihre finanzielle Unabhängigkeit selbst in die Hand zu nehmen. In Österreich betreut die Hello bank! rund 80.000 Kunden. Per Ende 2020 wurden mehr als 1,8 Millionen Wertpapier-Transaktionen abgewickelt.

Die Hello bank! bietet das größte, unabhängige Produktangebot im Anlage- und Trading-Segment zu günstigen Konditionen. Innovative Trading-Plattformen und digitale Tools, verbunden mit günstigen Konditionen und Aktionen, ermöglichen eine orts- und zeitunabhängige Abwicklung der Finanzgeschäfte, um Chancen an den Finanzmärkten zeitnah nutzen zu können. Für ihr Kundenservice wurde die Hello bank! in 2020 und 2021 als „Branchen-Champion“ (ÖGVS Gesellschaft für Verbraucherstudien) mit dem 1. Platz in der Kundenzufriedenheit unter den Online-Brokern ausgezeichnet. Bereits zum zweiten Mal in Folge hat Forbes die Hello bank! unter den „World’s Best Banks“ gelistet.

Ein besonderes Anliegen der Hello bank! ist es, Finanz- und Börsenfachwissen zu vermitteln. Die Hello bank! Akademie bietet dafür ein breites und kostenloses Online-Bildungsangebot mit dem Ziel, Menschen zu befähigen, zu jeder Zeit die persönlich richtigen Anlageentscheidungen treffen zu können. Das neueste Lernangebot ist der Hello Börsen-Führerschein mit mehr als 100 Online-Lektionen.

