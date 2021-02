Ski-Hersteller Made in Austria dominieren Weltmeisterschaften

Der Erfolg unserer Athletinnen und Athleten bestätigt auch die technische Kompetenz unserer Ingenieurs- und Serviceteams. Es wird nach der Pandemie wieder aufwärts gehen und die Nachfrage im Sporthandel für erfolgreiche Marken beflügeln. Die Ausrüster sind zu Recht stolz auf ihre erfolgreichen Markenbotschafter. Wolfgang Mayrhofer, Sprecher der Österreichischen Skiindustrie

Wien (OTS) - Die Medaillenbilanz ist ein Spiegelbild der erfolgreichsten Skimarken Made in Austria. Sowohl bei der alpinen Ski-WM in Cortina d’Ampezzo als auch bei der Biathlon-WM in Pokljuka haben Österreichs Top-Marken ihre Vormachtstellung eindrucksvoll bestätigt. Dazu erklärt Wolfgang Mayrhofer, Sprecher der Österreichischen Skiindustrie: „ Der Erfolg unserer Athletinnen und Athleten bestätigt auch die technische Kompetenz unserer Ingenieurs- und Serviceteams. Es wird nach der Pandemie wieder aufwärts gehen und die Nachfrage im Sporthandel für erfolgreiche Marken beflügeln. Die Ausrüster sind zu Recht stolz auf ihre erfolgreichen Markenbotschafter. “

Die Österreichische Skiindustrie zählt mit den vier heimischen Marken Atomic, Blizzard, Fischer und Head zur Weltspitze. Rund 2.100 Beschäftigte erzielen eine Exportquote von circa 80 Prozent.

