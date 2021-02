UEFA Europa League Sechzehntel-Finale auf PULS 4: Villarreal CF vs. FC Salzburg morgen, um 18:15 Uhr live

Nach der bitteren Niederlage im Hinspiel, braucht der FC Salzburg einen Kraftakt, um den Aufstieg in die nächste Runde der UEFA Europa League zu schaffen.

Wien (OTS) - Es ist eine denkbar schwere Ausgangsposition, in der sich der FC Salzburg nach der Heimniederlage gegen Villarreal befindet. Um den Traum vom Finale weiter am Leben zu erhalten, müssen die Bullen über sich hinauswachsen und einen 0:2 Rückstand aufholen. Die Mannschaft von Jesse Marsch glaubt weiter an ihre Chance und will an magische Europa League Nächte aus den vergangenen Saisonen anschließen. Eine schwere aber nicht unlösbare Aufgabe. PULS 4 überträgt das Spiel morgen um 18:15 Uhr live und exklusiv im Free-TV. Andreas Ivanschitz, ehemaliger ÖFB Team-Kapitän und Spanien-Legionär, wird als Co-Kommentator an der Seite von Florian Knöchl agieren.

PULS 4 SPORT-Team:

Moderation: Phillip Hajszan

Kommentator: Florian Knöchl

Reporter: Mario Hochgerner

Co-Kommentator: Andreas Ivanschitz

Experte: Johnny Ertl

Die Highlights aller weiteren Begegnungen des Spieltages, besonders ausführlich Tottenham Hotspur gegen WAC, präsentiert PULS 4 ab 23:15 Uhr.

UEFA Europa League: Villarreal CF vs. FC Salzburg

Morgen, um 18:15 Uhr live auf PULS 4

