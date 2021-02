Hannes Jagerhofers jüngster Coup: checkrobin – die Versandplattform für das eCommerce-Business - Jetzt auch in Österreich

checkrobin erleichtert ab sofort österreichischen Onlinehändlern und Webshop-Betreibern den Paketversand - Motto: Du kümmerst dich ums Produkt, wir uns um den Rest

Wien (OTS) - Neben einer Software mit unzähligen Features, die den Paketversand erleichtern, findet man bei checkrobin mit Sicherheit den besten Preis unter den Partnerlogistikern wie Österreichische Post, UPS oder GLS.Was hinter der Idee steckt und warum speziell kleine und mittelgroße Unternehmen in Österreich nicht auf checkrobin verzichten sollten, erfahren Sie hier:

Die Geschichte

Die Idee von checkrobin stammt von Hannes Jagerhofer, der mit der Flugsuchmaschine checkfelix schon einen Online-Erfolg mit einem Tech-Start-up verzeichnete. Während checkfelix das Internet nach günstigsten Flugpreisen durchforstet, findet man mit checkrobin per Mausklick die besten Konditionen für den Paketversand. Zahlreiche Features wie ein Retouren-Portal oder der automatisierte Datenimport erleichtern den gesamten Versandprozess.

In Deutschland nutzen checkrobin seit Mai 2018 bereits mehr als 1000 Unternehmen und profitieren von der Bündelung aller Verkaufskanäle (eBay, Amazon, eigenen Webshops etc.), dem Retourenportal, Sammellisten, Dashboard und einem Versandarchiv.

E-Commerce boomt

E-Commerce-Lösungen sind auch in Österreich im Vormarsch. Der Online-Handel erreichte 2020 mit Ausgaben in Höhe von acht Milliarden Euro hierzulande ein Rekordniveau. Das entspricht einem Wachstum von sieben Prozent gegenüber dem Vorjahr (Quelle, Stand: 23.02.2021)

Ein Trend, der sich fortsetzt: E-Commerce wird immer attraktiver bei weiterhin wachsendem Potenzial. Allerdings ist auch der Wettbewerb enorm und der Markt umkämpft. Online-Giganten wie Amazon, Zalando & Co. machen es kleineren Händlern schwer, in der Branche Fuß zu fassen. Hinzukommt der Anspruch der Kunden: Die Lieferung der Ware soll schnell und kostenlos erfolgen – und was nicht gefällt, ebenso kostenlos und unkompliziert zurückgegeben werden können.

Herausforderungen, die kleinere Onlinehändler vor große Probleme stellen. Und genau da schafft checkrobin Abhilfe und bietet Lösungen!

Die Lösung für kleine und mittelgroße Onlinehändler

checkrobin ist die Versandplattform für das Online-Business. Als verlängerter Arm zum Logistiker garantiert sie ihren Kunden nicht nur die besten Versandpreise, sondern auch einen persönlichen Kundensupport durch geschulte Mitarbeiterinnen. Praktische Features sorgen für einen einfachen, transparenten und effizienten Versandprozess.

Ein Paket wurde nicht abgeholt oder zugestellt? Kein Problem! Ein Anruf bei der checkrobin-Hotline, die den direkten Kontakt zu den großen Logistikern herstellt, sorgt umgehend für Abklärung.

Die Versandsoftware von checkrobin bietet überdies Schnittstellen zu allen gängigen Shopsystemen und Marktplätzen, um Bestellungen ganz einfach und automatisch zu importieren. So können alle Vertriebskanäle auf einer zentralen Plattform gebündelt werden.

Jetzt kostenlos anmelden und starten!

Bei checkrobin gibt es keinerlei Grundgebühr oder Vertragsbindung. Die Registrierung erfordert nur wenige Klicks. Ab der ersten Sendung profitiert der checkrobin-User von zahlreichen Vorteilen des Versandtools. Und als Willkommensgeschenk wird das erste Paket jetzt auch noch gratis verschickt!

Einige Vorteile von checkrobin im Überblick:

· Kostenlose Registrierung

· Keine Grundgebühr und Vertragsbindung

· Auswahl mehrerer Versanddienstleister

· Beste Versandkonditionen

· Zeitersparnis

· Engagierter, kompetenter Kundenservice

· Webshop- und Marktplatzintegration

· Einfacher Excel-Datenimport

· Personalisierte Versandlabels und Trackingseiten

· Sammelabholungen

Rückfragen & Kontakt:

Marlene Striessnig

+43 664 467 27 46

marlene.striessnig @ checkrobin.com

https://checkrobin.com/



Marlene Striessnig stellt gerne den Kontakt zu Hannes Jagerhofer her.