„Wir sind Kaiser*in“ bringt „Neues aus der Hofkanzlei“ zum Klimaschutz

Am 24. Februar um 21.55 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Diese Woche wird’s weltpolitisch in der Hofkanzlei, denn es muss etwas getan werden in Sachen Klimaschutz! Was genau, dazu gibt’s in der neuen Ausgabe von „Wir sind Kaiser*in“ am Mittwoch, dem 24. Februar 2021, um 21.55 Uhr in ORF 1 zwischen Robert Heinrich I. (Robert Palfrader) und seiner Tochter Leopoldine (Lilian Jane Gartner; am 25. Februar um 23.05 Uhr in ORF 2 auch zu Gast in „Stöckl.“) noch geringfügige Auffassungsunterschiede. Da braucht es eine Mediatorin und vor allem jemanden, der sich mit dem Thema wirklich auskennt. Und es wird nicht gekleckert, sondern geklotzt am kaiserlichen Hof: Obersthofmeister Seyffenstein (Rudi Roubinek) hat niemand Geringeren als Umwelt- und Klimaschutzministerin Leonore Gewessler in die Hofkanzlei geladen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at