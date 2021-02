Parkhäuser ermöglichen sicheres Shoppen in Zeiten von Corona

WKÖ-Berufsgruppen-Sprecher Lauder: zielgenaue Anreise in die nächste Garage, klare Hygienekonzepte und große Abstände in den Parkhäusern

Wien (OTS) - Seit der Wiedereröffnung des Handels leisten Parkhäuser und Tiefgaragen einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit beim Shoppen: „Durch umfassende Hygienekonzepte, zu denen große Abstände in den Garagen sowie die berührungslose Abwicklung des Parkvorgangs gehören, schaffen wir eine wesentliche Voraussetzung für ein sicheres und komfortables Einkaufserlebnis“, sagt Christian Lauder, Sprecher der Berufsgruppe Garagen in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Unter anderem werden Infektionsrisiken durch Bezahlen mit der NFC-Funktion vermieden.

Ein sicheres Einkaufen in Zeiten der Corona-Pandemie wird Lauder zufolge aber auch dadurch ermöglicht, dass Autofahrern eine zielgenaue Anreise in die nächste Garage möglich ist. Und anders als es bei der Suche nach Parkplätzen an der Straße oft der Fall ist, gibt es durch das breite Angebot an Parkhäusern auch keinen unnötigen Suchverkehr.

Parkhäuser tragen zum Erhalt der innerstädtischen Einkaufsstraßen bei

Dieses Angebot trägt außerdem wesentlich dazu bei, dass die Attraktivität der innerstädtischen Einkaufsstraßen erhalten bleibt. „Unsere Parkhäuser und Tiefgaragen sorgen für gute Erreichbarkeit der Einkaufsstraßen und ermöglichen auch, dass es an den Straßen mehr Platz für Fußgänger und damit mehr Raum zum Flanieren gibt. Das belebt die Innenstädte und ist nicht nur in Zeiten von Corona wichtig“, so Lauder abschließend. (PWK088/DFS)

Rückfragen & Kontakt:

DMC – Data & Media Center

Wirtschaftskammer Österreich

T 05 90 900 – 4462

E DMC_PR @ wko.at



Aktuelle News aus der Wirtschaft für die Wirtschaft – http://news.wko.at/oe