BMKÖS / Österreichischer Kinder- und Jugendbuchpreis 2021: Zehn Bücher – zehn verschiedene Welten

Die zehn besten Kinder- und Jugendbücher 2021 aus der Werkstatt österreichischer Autor*innen und Illustrator*innen bzw. österreichischer Verlage stehen fest.

Wien (OTS) - Die mit € 6.000 dotierten Hauptpreise gehen heuer an Heinz Janisch, Michael Roher: „Jaguar Zebra Nerz. Ein Jahresbuch“, Tyrolia Verlag 2020; Franz Orghandl, Theresa Strozyk: „Der Katze ist es ganz egal“, Klett Kinderbuch 2020; Elisabeth Steinkellner, Anna Gusella: „Papierklavier“, Beltz & Gelberg 2020 und Linda Wolfsgruber: „Die kleine Waldfibel“, Kunstanstifter Verlag 2020.

In die Kollektion zum Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis 2021 wurden ausgewählt: Jens Rassmus: „Juhu, Letzter! Die neue Olympiade der Tiere“, Edition Nilpferd 2020; Raffaela Schöbitz: „Die grauen Riesen“, Luftschacht Verlag 2020; Rosemarie Eichinger, Thomas Kriebaum: „Das unheimliche Haus des Herrn Pasternak“, Luftschacht Verlag 2020; Leonora Leitl: „Held Hermann. Als ich Hitler im Garten vergrub“, Tyrolia Verlag 2020; Albert Wendt: „Tok-Tok im Eulengrund. Das Geheimnis der Vogelfrau“, Verlag Jungbrunnen 2020 und Ursula Poznanski: „Cryptos“, Loewe Verlag 2020.

„So vielfältig wie die Geschichten sind, die in diesen Büchern erzählt werden, so einfallsreich und bunt ist auch der Stil jener Kreativen, die sie erfunden und in Szene gesetzt haben. Durch unsere Auszeichnung soll ihnen Anerkennung und Wertschätzung zuteilwerden, die ihnen aufgrund ihrer herausragenden künstlerischen Arbeit gebührt,“ so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer. „Aber auch den Verlagen, die diese wunderbaren Werke in die Buchhandlungen bringen, wird mit dem Preis für ihr Engagement und ihren Einsatz gedankt. Vergessen wir nicht: Lesen macht klug und stark – und nicht zu leugnen: glücklich! Ich gratuliere allen Preisträgerinnen und Preisträgern sehr herzlich zum Kinder- und Jugendbuchpreis des Jahres 2021 und wünsche ihnen weiterhin viel Erfolg.“

Der Österreichische Kinder- und Jugendbuchpreis ist ein Preis der Republik Österreich, der seit dem Jahr 1955 als Literaturpreis einmal jährlich für Bücher österreichischer Verlage und für Bücher österreichischer Künstler*innen verliehen wird. 2021 wurden insgesamt 58 Titel von 23 Verlagen eingereicht.

Herzlichen Dank an die diesjährige Jury: Mag.a Karin Haller, Institut für Jugendliteratur; Mag.a Magda Hassan, Buchhandlung Herder; Mag.a Veronika Kyral, Design Austria; Mag.a Barbara Mayer, Literaturhaus Mattersburg; Mag. Peter Rinnerthaler, Studien- und Beratungsstelle für Kinder- und Jugendliteratur

Um alle ausgezeichneten Bücher noch bekannter zu machen und Kinder und Jugendliche zum Lesen zu verführen, bietet der Österreichische Buchklub der Jugend allen Schulen bundesweit Bücherkoffer an, die Schüler*innen die Gelegenheit geben, sich mit den prämierten Büchern auseinanderzusetzen.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport

Mag. Heike Warmuth

Pressesprecherin der Staatssekretärin für Kunst und Kultur

+43 6646104501

heike.warmuth @ bmkoes.gv.at

www.bmkoes.gv.at