Value One und Nuveen Real Estate verstärken Zusammenarbeit und expandieren mit MILESTONE nach Polen

Das Portfolio von MILESTONE wird um bestehende Student-Apartments sowie zwei Entwicklungsstandorte in Breslau, Polen erweitert.

Wien (OTS) - Das Joint Venture von Value One und Nuveen Real Estate setzt seine strategische Expansion in Europa fort und erweitert das Portfolio von MILESTONE um bestehende Student-Apartments sowie zwei Entwicklungsstandorte in Breslau, Polen. Das Investment beinhaltet die Übernahme von 150 bestehenden Betten und zwei Grundstücken, auf denen neue MILESTONE Häuser entwickelt werden.

Nuveen Real Estate und Value One haben 2019 ein Joint Venture gegründet, um europaweit die strategische Ausrichtung von MILESTONE, als führender Anbieter von studentischem Wohnen, weiter voranzutreiben. Der neueste Expansionsschritt erfolgt in Breslau, Polen, wo ein bestehendes Objekt übernommen und zwei Grundstücke erworben wurden. „Polen ist ein äußerst attraktiver Markt für studentisches Wohnen und wir freuen uns, gemeinsam mit unserem lokalen Partner Akron, die ersten Standorte in Polen zu entwickeln. Mit dieser Akquisition setzen wir unseren internationalen Wachstumskurs fort und betreten jetzt den vierten internationalen Markt nach Portugal, Deutschland und Italien, wo wir bereits aktiv sind,“ beschreibt Sebastian Gruber, Geschäftsführer von Value One Development International, die aktuelle Transaktion.

Direkter Markteinstieg und neue Pipeline-Projekte

Durch die Übernahme von 150 bestehenden Betten gelingt MILESTONE der direkte Einstieg in den polnischen Markt. Dadurch schafft MILESTONE eine gute Basis für die Entwicklung weiterer Standorte in Polen. „Diese Akquisition gibt uns die Möglichkeit sofort operativ in Polen präsent zu sein und gleichzeitig den weiteren Roll-out von neuen Projekten in diesem Markt voranzutreiben,“ sagt Gary Clarke, CEO von MILESTONE.

Erstes Residential Investment für Nuveen Real Estate in Europa

Die aktuelle Akquise basiert auf der Zusammenarbeit zwischen Value One und Nuveen Real Estate, einer Tochtergesellschaft der TIAA Teachers Insurance and Annuity Association of America. „Diese jüngste Akquisition in Polen ist ein wichtiger nächster Schritt auf dem europäischen Immobilienmarkt, da es das erste Residential Investment darstellt. Polen ist ein hervorragender Markt mit viel Potential in Bezug auf die Studentendemographie, und es besteht derzeit ein Mangel an hochwertigen zweckgebundenen Unterkünften. Wir glauben daher, dass diese Assets nach Fertigstellung eine großartige Performance erbringen werden,“ sagt Marta Caldera de Codina, Geschäftsführerin von Nuveen Real Estate.

Nuveen Real Estate fungiert als Investmentberater, während sich Value One auf das Development Management konzentriert. MILESTONE, ein Tochterunternehmen von Value One, wird als Betreiber agieren.

Das Beratungsteam von Eagle JVCo bestand aus Akron Management, Savills, Crido Legal, B2RLaw und Linklaters.

Über MILESTONE, eine Marke der Value One

Value One mit Sitz in Wien entwickelt und betreibt außergewöhnliche Immobilien und Stadtquartiere, die Freude machen. In den drei Geschäftsbereichen Development, Operations und Investments arbeiten mehr als 180 Mitarbeiter an der Umsetzung unserer Visionen. In den vergangenen 20 Jahren hat Value One herausragende Immobilien im Wert von rund zwei Milliarden Euro realisiert. Bis 2024 werden mehr als 15.000 Menschen in unseren Immobilien leben und arbeiten. Das Wiener Stadtentwicklungsgebiet Viertel Zwei und unsere Marke MILESTONE Student-Apartments in ganz Europa sind nur zwei Beispiele für die neuen Maßstäbe, die wir setzen.

MILESTONE Student-Apartments verfolgen ein ALL-IN Konzept und kombinieren voll möblierte Apartments mit höchstem Design und Qualitätsansprüchen sowie einer internationalen Community. Seit der Eröffnung des ersten Hauses, MILESTONE Vienna Prater im Jahr 2013 wurden weitere 8 Studentenwohnheime in Portugal, Deutschland und Österreich eröffnet. Mit über 2.300 Apartments in Betrieb ist MILESTONE ein europaweit agierender Studentenwohnheimbetreiber und auf Expansionskurs in Europa.

www.value-one.com www.milestone.net

Über Nuveen Real Estate

Nuveen Real Estate ist mit einem verwalteten Vermögen von 133 Milliarden US-Dollar einer der größten Investmentmanager der Welt. Nuveen verwaltet eine Reihe von Fonds und Mandaten, die sowohl öffentliche als auch private Investitionen umfassen und sowohl Fremd- als auch Eigenkapital in verschiedenen Regionen und Anlagestilen umfassen, und bieten Zugang zu jedem Aspekt von Immobilieninvestitionen. Mit über 80 Jahren Erfahrung im Bereich der Immobilieninvestitionen und mehr als 600 Mitarbeitern* in über 25 Städten in den Vereinigten Staaten, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum bietet die Plattform eine beispiellose geografische Reichweite, die mit tiefem Branchenwissen verbunden ist. Für weitere Informationen besuchen Sie uns bitte unter nuveen.com/realestate

*umfasst mehr als 300+ Experten für Immobilieninvestments die von mehr als 300+ Nuveen-Mitarbeitern unterstützt werden

Quelle: Nuveen, 31. Dezember 2020.

Rückfragen & Kontakt:

Value One

Julia Panic

Head of Marketing & Communications

T: +43 1 217 121-0

E: presse @ value-one.com



Nuveen Real Estate

Francesca Kilby

+44 (0) 203 727 8386

Francesca.Kilby @ nuveenglobal.com