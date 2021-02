Katharina Liensberger, Lisa Hauser und Felix Neureuther bei „Sport und Talk aus dem Hangar-7“

Top besetzte Sendung bei ServusTV am Mo., 22. Februar, ab 21:10 Uhr

Wals (OTS) - Die 46. Alpine Skiweltmeisterschaft wurde am Sonntag mit dem Slalom der Herren beendet. Auch in der Ära nach Marcel Hirscher hamsterte das ÖSV-Team massenhaft Medaillen. Die FIS muss ihrerseits eingestehen, dass einzelne Wettkampfformate dringend überdacht werden müssen. Die Veranstalter haben wiederum gezeigt, wie man selbst in Pandemie-Zeiten würdige Titelkämpfe organisiert.

Katharina Liensberger, mit zwei Mal Gold und ein Mal Bronze gemeinsam mit der Schweizerin Lara Gut-Behrami die erfolgreichste Athletin in Cortina, ist am Montag live zu Gast bei "Sport und Talk aus dem Hangar-7", ab 21:10 Uhr bei ServusTV. Ebenso wie Lisa Hauser, Österreichs erste Biathlon-Weltmeisterin, die im slowenischen Pokljuka im Massenstart-Rennen triumphierte.



TALK: Helden von morgen

Die Corona-Pandemie fräst sich auf verschiedene Arten durch die Gesundheit der Menschen – unter anderem, indem sie langfristig Spuren hinterlässt. Die Jugend bezahlt das so schwierige Jahr mit Bewegungsmangel, Übergewicht und Motivationsverlust. Wie kann man gegensteuern? Und wo sollen sie herkommen, die Sporthelden von morgen? Dazu diskutieren u.a. Felix Neureuther, Marlies Raich und ServusTV-Tennisexperte Alexander Antonitsch.



Die Gäste:

Katharina Liensberger (Doppelweltmeisterin 2021)

Marlies Raich (Slalom-Weltmeisterin 2011)

Felix Neureuther (Team-Weltmeister 2005)

Philipp Schörghofer (ServusTV-Ski-Experte)

Lisa Hauser (Biathlon-Weltmeisterin 2021)

Alexander Antonitsch (ServusTV-Tennis-Experte)

Moderation: Christian Nehiba



