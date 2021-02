Anschober: Kapazität von 2,7 Millionen Tests pro Woche – zusätzlich zu den Schultests – bringt mehr Sicherheit

Österreich wird auch international zum Modell – Risikophase mit einzigartigem Schutzkonzept begegnen – Gratis-Testmöglichkeiten der Länder, betriebliche Testungen und Apothekertests

Wien (OTS) - „Die neuen Virusmutationen setzen sich in Europa immer stärker durch. Auch in Österreich. In manchen Regionen im Osten Österreichs sind sie bereits dominant. Das erhöht das Ansteckungsrisiko stark. Wir schützen uns in Österreich davor – trotz erster vorsichtiger Öffnungsschritte mit einem 5-Punkte-Programm“, so Gesundheitsminister Rudi Anschober. Der Österreich-Plan:

Kontrolle der Mutationen: einzigartig in Europa wird in Österreich jede einzelne positive PCR-Probe auf Mutationsverdacht untersucht. FFP2-Masken und größerer Mindestabstand sind wichtige Antworten auf das erhöhte Infektionsrisiko der Mutationen. Noch schnelleres und konsequenteres CT – Kontaktpersonenmanagement Umsetzung einer einzigartigen Testoffensive Impfen, so schnell es auf Basis der Liefermengen und Liefertermine möglich ist.

„Voraussetzung für die Testoffensive unter anderem mit Zutrittstestungen ist ein großes und bürgernahes Gratisangebot an Testungen. Und dieses wächst jede Woche noch stärker an“, so Anschober über das Anwachsen der Kapazitäten bei den Testungen.

Derzeit liegt die Testkapazität der Länder mit ihren Test-Straßen gesamt bei rund 1,9 Millionen Gratis-Tests pro Woche als Gesamtkapazität. Hinzu kommt die Kapazität von 540.000 betrieblichen Testungen in 1.050 Unternehmen, 325.000 Tests in bereits 895 Apotheken und Testungen von Laboren und anderen Einrichtungen. Und natürlich die Schultests.

Das flächendeckende Angebot schafft ein engmaschiges Netz an Testmöglichkeiten, um möglichst früh positive Fälle zu erkennen und aus der Infektionskette herauszuholen. Damit werden Mitmenschen vor weiteren Ansteckungen geschützt. Darüber hinaus wird mit dieser hohen Anzahl an Testungen die Dunkelziffer an positiven Fällen gesenkt.

„Ich appelliere an alle in Österreich lebenden Menschen, das breite Testangebot anzunehmen, denn je mehr Menschen mitmachen, desto sicherer sind wir alle gemeinsam. Zusammen mit den weiteren Schutzmaßnahmen, wie dem Tragen der FFP2-Maske, dem Minimieren von Kontakten, Abstandhalten und dem Beachten der Hygieneregeln, helfen wir gemeinsam die Ausbreitung des Virus zu bremsen. Und die Bevölkerung macht großartig mit: alleine in dieser Woche wurden insgesamt inklusive Schule fast 3 Millionen Tests durchgeführt“, so Anschober.

