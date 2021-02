FP-Seidl ad Pratersternoase: Neue Wohlfühlzone für das klassische Praterstern-Klientel aus Afghanistan

Neugestaltung wird den sozialen Brennpunkt nicht lösen

Wien (OTS) - Als reine „Steuergeldverschwendung“ bezeichnet der FPÖ-Bezirksparteiobmann LAbg. Wolfgang Seidl die Umbaupläne der Stadt Wien am Praterstern. „Die geplante Wohlfühloase wird nichts anderes als eine Wohlfühlzone für das klassische Praterstern-Klientel aus Afghanistan zu Lasten des Steuervermögens der Wiener.“ Für den Freiheitlichen Politiker sind derartige „konsumfreie Zonen“ kontraproduktiv, um den sozialen Brennpunkt in den Griff zu bekommen. „Wir Freiheitliche fordern daher die Entfernung der großzügigen Liegeflächen am Praterstern.“

