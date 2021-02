Der digitale Kampf für das Schöne: GLOBAL 2000 startet den Podcast „Gemeinsam besser“

GLOBAL 2000 holt Lösungen vor den Vorhang und präsentiert ambitionierte Initiativen

Wien (OTS) - "Gemeinsam besser" stellt visionäre Menschen, deren Leistungen und ihre ganz persönlichen Geschichten vor. Wir sprechen über die Visionen von heute für das Leben von morgen.

Gestern, am 18.Februar 2021 ging die erste Folge online und präsentierte MARKTA. Theresa Imre stellte mit ihrem digitalen Bauernmarkt MARKTA eine völlig neue Struktur auf: Regionale Lebensmittel von Kleinbetrieben online bestellen gab es in dieser Form noch nicht und hat das Zeug dazu, wegweisend zu sein. Imre wurde 2020 zur "Woman Of The Year" von Look! gekürt und vor nur wenigen Tagen im Rahmen der "2 Minuten, 2 Millionen"-Show mit 1 Million Euro zur Bewerbung ihres Konzepts ausgestattet. Wir werden wohl alle noch mehr von ihr hören.

Im Rahmen von "Gemeinsam besser" wird GLOBAL 2000 Menschen in den Fokus stellen, die positive Veränderungen leben und Beispiele setzen, wie man unser aller Leben nachhaltiger, gesünder und umweltschonender machen kann. Der Podcast präsentiert UnternehmerInnen, AbenteuerInnen & TräumerInnen, die mit Kreativi­tät, Fantasie und Neugier Akteure eines besseren und aber auch massentauglichen Lebens sind. Es geht also um Menschen, die die Welt nicht nur als abstrakte Idee besser machen wollen, sondern mit ordentlichen Portionen Rebellion, Mut, Fairness und Risikobereitschaft auch aktiv werden und ihre Ideen umsetzen. Für eine bessere Welt - für uns alle. Das unterstützen wir gerne.

Die Gastgeber des Podcasts sind Martin Aschauer, Eva Gänsdorfer und Joschka Brangs - alle von GLOBAL 2000.

Von Stromsharing, Lebensmittelrettung, Dämmen mit Licht und vielem mehr:

Alle Folgen des Podcasts sind hier zu finden: www.global2000.at/podcast

"Gemeinsam besser" findet sich aber natürlich auch auf Spotify, Apple Podcast, Deezer, ....



Vorschau auf die nächsten Folgen:

unverschwendet

E-Friends

Too good to go

Gap-Solution

Rebel Meat

Glacier.eco

Sehr viele Lösungen für die Klimakrise existieren bereits. Man muss sie nur kennen.

Der Podcast "Gemeinsam besser" stellt die Lösungen und Visionen dazu vor.





Rückfragen & Kontakt:

Martin Aschauer, Leitung Digitale Kommunikation GLOBAL 2000

martin.aschauer @ global2000.at 0699 14 2000 33



Michael Lachsteiner, Pressesprecher GLOBAL 2000

michael.lachsteiner @ global2000.at 0699 14 2000 20