Neuer Politik-Blog unter der Leitung von Chefredakteur Claus Reitan

‚Zur Sache‘ garantiert sachliche und verlässliche Information aus erster Hand

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Am kommenden Mittwoch, 24. Februar 2021, startet der Parlamentsklub der Volkspartei einen neuen Politik-Blog namens ‚Zur Sache‘. Mit Claus Reitan wird ein renommierter Journalist als Chefredakteur tätig sein, der jahrelange Erfahrung in der österreichischen Medienlandschaft vorzuweisen hat. Reitan war unter anderem Chefredakteur der Tiroler Tageszeitung, der Tageszeitung Österreich sowie der Wochenzeitung Die Furche.

„Die aktuelle politische Lage der Zuspitzung und Spaltung in unserem Land verlangt nach Maß und Mitte. Deshalb freut es mich sehr, dass ich als Chefredakteur des neuen Blogs ‚Zur Sache‘ künftig dazu beitragen darf, die politische Debatte in Österreich zu versachlichen und zu vervollständigen. Denn schließlich bedarf es an Kommunikation, um sich möglichen Lösungen für die Themen und Probleme unserer Zeit anzunähern“, erklärt Claus Reitan.

Das Hauptaugenmerk des Blogs liegt auf Berichten über die Tätigkeiten des Parlaments, insbesondere der Arbeit der Parlamentarier der Volkspartei. Die grundlegende Richtung ergibt sich aus dem Wahlprogramm sowie dem Arbeitsprogramm des ÖVP-Parlamentsklubs für die jeweilige Gesetzgebungsperiode. Der Blog widmet sich neben den aktuellen und relevanten Themen der Parlamentsarbeit auch der Innenpolitik, der Außenpolitik und der politischen Kommunikation.

„Es ist bedauernswert, dass viele Medienprojekte, wie der ‚Kontrast‘-Blog des SPÖ-Parlamentsklubs oder der Blog Zack Zack kurze und schnelle Schlagzeilen forcieren und gleichzeitig auf die journalistischen Tugenden der Sachlichkeit vergessen. ‚Zur Sache‘ wird gänzlich andere Wege beschreiten und garantiert sachliche und verlässliche Information aus erster Hand“, so Reitan abschließend.

Der Blog des ÖVP-Parlamentsklubs wird ab Mittwoch, 24.02.2021 unter www.zur-sache.at erreichbar sein.

