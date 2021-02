ESL Gaming und paysafecard setzen langjährige Partnerschaft 2021 fort

Die Partnerschaft der ESL mit dem Marktführer für eCash-Zahlungslösungen umfasst mehrere Flagship-Turniere, darunter IEM Katowice und ESL Mobile Europe & MENA

Köln/Wien (OTS) - ESL Gaming, das weltgrößte Esports-Unternehmen, gab heute die Fortsetzung der langjährigen Kooperation mit paysafecard (Teil der integrierten Zahlungsplattform Paysafe) für das Jahr 2021 bekannt, die das Engagement bei Flagship-Turnieren optimieren wird.

Als offizieller ESL-Partner unterstützt paysafecard seit vielen Jahren das ESL-Turnier in Kattowitz. In diesem Jahr wird paysafecard seine Unterstützung neben der IEM Katowice 2021 auf die Nationalen Meisterschaften in Deutschland und Polen sowie erstmals auf die ESL Mobile Europe & MENA ausweiten.

Die Partnerschaft 2021 wird auch spezielle Aktivierungen für jedes Turnier beinhalten, die das Zuschauererlebnis für Fans auf der ganzen Welt aufwerten werden. Zu diesen Initiativen gehört ein Element zur Einbindung der Zuschauer in die Übertragung mit dem Namen "paysafecard Super Fan": Dabei werden die Zuschauer der IEM Katowice aufgefordert mitzuteilen, warum sie Fans von bestimmten Spielern sind. Die Geschichten werden über die Website der IEM Katowice eingereicht, und der beste Beitrag gewinnt einen exklusiven Goodiebag von paysafecard und ESL.

paysafecard hat es sich zum Ziel gesetzt, die Zahlungsbedürfnisse von Esports-Enthusiasten zu unterstützen, indem es eine schnellere, bequemere und sicherere Art des Bezahlens bietet, die das gesamte Spielerlebnis aufwertet. Kunden können einfach einen paysafecard Prepaid-Voucher in einer der 650.000 Verkaufsstellen weltweit mit Barzahlung erwerben und damit online durch Eingabe eines 16-stelligen Codes bezahlen.

Weitere Details zu Broadcast-Integrationen und Aktivitäten rund um die ESL Mobile Europe & MENA und National Championships werden in Kürze bekannt gegeben.

„paysafecard ist ein langjähriger, vertrauenswürdiger Partner der ESL und hat über die Jahre hinweg großes Engagement gezeigt, um die Gaming- und Esports-Community zu unterstützen und zu fördern“, sagt Jasmin Haasbach, Director Global Brand Partnerships bei der ESL. „Mit Blick auf ein weiteres spannendes Esports-Jahr 2021 sind wir begeistert, diesen Partner an unserer Seite zu haben und weiterhin großartige Zero-to-Hero-Geschichten in CS:GO und Mobile Gaming zu schreiben.“

Konstantinos Maragkakis, Esports-Sprecher bei paysafecard, erklärt: „paysafecard hat eine langjährige Präsenz in Esports und wir sind stolz auf unsere aktiven Beiträge zur Community über viele Jahre. Die Partnerschaft mit ESL ermöglicht es uns, diese zu Verbindung Esports zu würdigen und den Fans einzigartige Möglichkeiten zu bieten. Wir freuen uns auf ein weiteres erfolgreiches Jahr, in dem wir als Zahlungspartner die Community unterstützen werden.“



Mehr Informationen finden Sie auf about.eslgaming.com oder folgen Sie ESL auf LinkedIn, Twitter oder Facebook.





Rückfragen & Kontakt:

Sanna Raza, Corporate Communications Manager, DACH | sanna.raza @ paysafe.com

+43 676 765 7202