Volkshochschulen öffnen ihre Räumlichkeiten kostenlos für Kunst- und Kulturinteressierte

Wien (OTS) - Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr und Kulturstadträtin Veronika Kaup-Hasler sind erfreut über die kostenlose Öffnung der Räumlichkeiten der Wiener Volkshochschulen auch für Kunst- und Kulturinteressierte im Rahmen des Fliegenden Lerncafés Plus. In der Kunst VHS in der Lazarettgasse verschafften sie sich gemeinsam ein Bild über das bestehende Angebot.

Vizebürgermeister Wiederkehr ist begeistert über die gute Auslastung der Räumlichkeiten, denn seit Buchungsstart letzter Woche gab es in den Wiener Volkshochschulen bereits 122 Buchungen. „Wir sehen, dass sich ein Lock-Down nach dem anderen mittlerweile auch auf die psychische Gesundheit der Menschen auswirkt. All die Dinge, die einem sonst Spaß machen wie Musizieren, Tanzen oder die Yogastunde in aller Ruhe sind derzeit aufgrund von zu kleinen Wohnungen und zu wenig Platz nur schwer möglich. Umso wichtiger ist es, dass sowohl für Jugendliche als auch für Erwachsene alternative Rückzugsorte angeboten werden, um nicht nur ungestört zu lernen, sondern auch dem persönlichen Hobby oder der persönlichen Leidenschaft nachzugehen. Ich freue mich, dass das Angebot auch schon jetzt von so vielen MusikerInnen und Kunstbegeisterten genutzt wird!“, so der Bildungsstadtrat.

„Ob Werkstätte, Proberaum oder Atelier: Der Bedarf an leistbaren Räumen für KünstlerInnen ist grundsätzlich sehr groß. Umso großartiger das Angebot der Volkshochschulen, Kunstschaffenden vorübergehend deren Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen – noch dazu kostenlos“, zeigt sich Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler erfreut über das Projekt. „Darüber hinaus braucht es in der Stadt mehr soziale und kulturelle Räume, in denen Menschen zusammentreffen, sich austauschen und gemeinsam Erfahrungen machen und teilen können. Ein Vorhaben, für das ich mich gerne weiter einsetzen werde“, so Kulturstadträtin Veronika Kaup-Hasler.

Auch der Geschäftsführer der Wiener Volkshochschulen Herbert Schweiger freut sich, mit diesem Angebot in der aktuell sehr belastenden Situation Abhilfe schaffen zu können: „In ungestörter Atmosphäre an der Abschlussarbeit schreiben, mit stabilem WLAN an einem Online-Kurs teilnehmen oder sich in inspirierender Atmosphäre an der Staffelei künstlerisch verwirklichen. Frei nach Josef Beuys: »Jeder Mensch ist ein Künstler«, unterstützen wir Wienerinnen und Wiener vor allem in der Kunst VHS auch bei ihren künstlerischen Ambitionen. Wir freuen uns, im Rahmen des fliegenden Lerncafés Plus, den WienerInnen kostenlos wienweit rund 100 Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen, damit sie ihre ganz persönlichen Lernerfolge in diesen außergewöhnlichen Zeiten erleben können.“

Die Räume stehen kostenlos unter https://www.book-your-room.at/fliegendes-lerncafe/ zur Buchung zur Verfügung. Die Nutzung ist nur unter den geltenden Hygienevorschriften erlaubt.

