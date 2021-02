Stefano Bernardin begrüßt zum neuen „Kabarett Spieleabend“ am 19. Februar in ORF 1

Außerdem: Neue Folge „Fakt oder Fake“ und „Was gibt es Neues?“

Wien (OTS) - Es wird wieder gelacht in ORF 1, wenn Stefano Bernardin am Freitag, dem 19. Februar 2021, um 20.15 Uhr zum zweiten „Kabarett Spieleabend“ lädt: Diesmal treten Verena Scheitz und Clemens Maria Schreiner gegen Caroline Athanasiadis und Günther Lainer an und geben in sechs lustigen Spielen in den „Disziplinen“ Pantomime, Zeichnen, Erklären & Co. alles, um nicht zu verlieren. Zwischendurch präsentieren die Gäste auch etwas aus ihrem künstlerischen Repertoire und „Meine Band“ bringt musikalische Stimmung. Gleich danach um 21.15 Uhr begrüßt Clemens Maria Schreiner zu einer neuen Ausgabe von „Fakt oder Fake“. Diesmal rätseln Schauspieler Gregor Seberg, Kabarettistin Nadja Maleh und Ö3-Moderator Philipp Hansa über Tatsachen und Täuschungen. Und bei „Was gibt es Neues?“ um 22.15 Uhr lautet das Motto „Liebe dein Haustier“: Günther Lainer, Eva Maria Marold, Gery Seidl, Rudi Schöller und Viktor Gernot bekommen es dabei u. a. mit dem Begriff „Heringstelefon“ zu tun.

„Der Kabarett Spieleabend“ mit Scheitz & Schreiner und Athanasiadis & Lainer um 20.15 Uhr

Stefano Bernardin lädt wieder vier humorvolle Kolleginnen und Kollegen zu einem lustigen Spieleabend in „sein Wohnzimmer“ ein: Mit Pantomime, Schauspiel- und Zeichenkunst müssen die Kabarettistinnen und Kabarettisten alles geben, um nicht zu verlieren. Nur wer in sechs Spielrunden – „Sag’s nicht!“, „Fremde Feder.“, „Großes Kino.“, „Bitte einsteigen!“, „Das Verhör.“ und in der Finalrunde „Der Hofnarr“ – überzeugen kann, wird am Ende der Sendung verschont. Diesmal besuchen ihn Verena Scheitz und Clemens Maria Schreiner, die gegen Caroline Athanasiadis und Günther Lainer antreten. Die Vier haben den Vorteil, dass sie schon in etwa wissen, was auf sie zukommt: Es muss erklärt, gezeichnet, pantomimisch dargestellt und gesungen werden. Um sich zu „erholen“, präsentieren die Gäste etwas aus ihrem künstlerischen Repertoire.

Die grandiosen sechs Damen der Swingformation namens „Meine Band“ sorgen wieder für die musikalische Begleitung.

„Fakt oder Fake“ mit Seberg, Maleh und Hansa um 21.15 Uhr

Zerstört die Mikrowelle wirklich die Vitamine im Essen? Ein Thema, das auch Schauspieler Gregor Seberg, Kabarettistin Nadja Maleh und Ö3-Moderator Philipp Hansa eingehend diskutieren. Zum Glück hat Clemens Maria Schreiner wieder zahlreiche Expertinnen und Experten zur Hand, die stets bestimmen können, ob etwas „Fakt oder Fake“ ist. Ein aufsehenerregendes Video über eine Highspeed-Bahn in den Schweizer Alpen und eine spektakuläre feurige Studio-Aktion sind weitere Beiträge.

„Was gibt es Neues?“ mit Lainer, Marold, Seidl, Schöller und Gernot um 22.15 Uhr

Ein besonders „herziges“ Thema für ein ebenso herziges Rateteam präsentiert Oliver Baier in dieser Woche: „Liebe Dein Haustier“ heißt es für Günther Lainer, Eva Maria Marold, Gery Seidl, Rudi Schöller und Viktor Gernot. Gefragt wird dabei unter anderem nach dem „Heringstelefon“. Promi von morgen ist die Kabarettistin Lisa Schmid, die wissen möchte, warum norwegische Bauern Unterhosen im Acker vergraben.

