Arnoldner/Korosec: Missstände in Wiener Covid-Teststraßen sofort beheben

Nicht-Testung von Testern unverantwortlich und fahrlässig – Quantität und Qualität müssen bei Testausweitung in Wien einhergehen

Wien (OTS) - „Die heute publik gewordenen Missstände in Wiener Covid-Teststraßen müssen sofort behoben werden. Es ist unfassbar, unverantwortlich und fahrlässig, dass die eingesetzten Tester oft selbst nicht getestet werden, obwohl sie durch die Testungen einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind, und offenbar auch über keinerlei medizinische Vorkenntnisse verfügen. Ein täglicher Test muss eine unbedingte Grundvoraussetzung sein, um selbst Test abnehmen zu können“, so Stadträtin Bernadette Arnoldner und Gesundheitssprecherin Ingrid Korosec zu den heute in der „Kronen Zeitung“ veröffentlichten Missständen.



„Bei der Ausweitung der Testmöglichkeiten in Wien darf die Qualitätssicherung nicht einfach unter den Tisch fallen. Quantität und Qualität müssen einhergehen. Die Stadt riskiert sonst das Vertrauen der Wienerinnen und Wiener in eine sichere Testabnahme und das ist gerade in der derzeitigen Situation fatal“, so Korosec. „Stadtrat Hacker muss schleunigst dafür sorgen, dass ab sofort alle Tester in Wien täglich getestet werden und auch eine entsprechende Einschulung erhalten. Ich bin entsetzt, dass das bisher unterlassen wurde“, so die Gesundheitssprecherin, die dazu auch eine entsprechende Anfrage an den Stadtrat ankündigt.

