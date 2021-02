Sinn- und Selbstfindung auf dem Weg nach „Nevrland“

ORF-2-Premiere für ausgezeichnetes ORF-kofinanziertes Coming-of-Age-Mystery-Drama mit u. a. Frühwirth, Forman, Hader und Hübsch am 21. Februar

Wien (OTS) - Beim Filmfestival Max Ophüls Preis ausgezeichnet, im Rahmen der Diagonale’19 gewürdigt und mit dem Österreichischen Filmpreis geehrt: Bildgewaltig und atmosphärisch dicht präsentiert Jungregisseur Gregor Schmidinger am Sonntag, dem 21. Februar, um 23.05 Uhr in ORF 2 sein viel beachtetes Spielfilmdebüt. In „Nevrland“ greift Schmidinger nicht nur die Themen Selbstfindung und Homosexualität auf, sondern spielt auch mit den Grenzen zwischen Realität und Virtualität. Für das vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierte Coming-of-Age-Mystery-Drama standen u. a. Simon Frühwirth, Paul Forman, Josef Hader, Wolfgang Hübsch, Markus Schleinzer und Anton Noori vor der Kamera. Regisseur Gregor Schmidinger zeichnet auch für das Drehbuch verantwortlich.

Mehr zum Inhalt

Der 17-jährige Jakob (Simon Frühwirth) wohnt mit seinem Vater (Josef Hader) und Großvater (Wolfgang Hübsch) in einer kleinen Wohnung in Wien. Um sich etwas Geld für das anstehende Studium zu verdienen, jobbt er als Aushilfe in dem Schlachthof, in dem auch sein Vater arbeitet. Doch eine zunehmende Angststörung macht ihm das Leben immer schwerer. Eines Nachts lernt er in einem Sex-Cam-Chat den 26-jährigen Künstler Kristjan (Paul Forman) kennen. Aus dem Gespräch entwickelt sich eine virtuelle Freundschaft, und auch in der realen Welt kreuzen einander die Wege der beiden auf unheimliche Weise – ohne dass es zu einer richtigen Begegnung kommt. Nach einem schweren Schicksalsschlag nimmt Jakob allen Mut zusammen und verabredet sich mit dem mysteriösen Fremden. Als die beiden sich in Kristjans Wohnung treffen, hat Jakobs Reise nach „Nevrland“ und zu den Wunden seiner Seele längst begonnen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at