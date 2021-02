Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 19.2.: Raiffeisen Landesbank OÖ-Chef Heinrich Schaller im Interview

Wien (OTS) - Raiffeisen Landesbank OÖ-Chef Heinrich Schaller ist bei Ellen Lemberger zu Gast in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 19. Februar um 9.42 Uhr in Ö1.

Die großen Industriebetriebe haben aus der Finanzkrise gelernt und sind liquiditätsmäßig auf die Corona-Krise vorbereitet gewesen. Sie sieht Schaller daher nicht in Insolvenzgefahr. Treffen werde es eher kleine und mittlere Betriebe, insgesamt rechnet er nicht mit einer Katastrophe bei den Insolvenzen. Der langjährige Banker und ehemalige Chef der Wiener Börse erwartet noch heuer einen merkbaren Wirtschaftsaufschwung. Dazu brauche es weniger Bürokratie, den Ausbau der Infrastruktur und wenig Härte nach Auslaufen diverser Stundungen.

