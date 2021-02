ORF III am Freitag: „Der Österreichische Film“ präsentiert Felix Mitterers „Piefke-Saga“ in vier Teilen

Mit u. a. Kurt Weinzierl, Dietrich Mattausch, Brigitte Grothum und Tobias Moretti

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information startet am Freitag, dem 19. Februar 2021, in „ORF III AKTUELL“ (9.30 Uhr) mit einem ausführlichen Nachrichten-Update in den Tag.

Im Hauptabend präsentiert „Der Österreichische Film“ ab 20.15 Uhr alle vier Teile der legendären „Piefke-Saga“. Im Mittelpunkt des Werks von Felix Mitterer, das Wilfried Dotzel für das Fernsehen inszenierte, steht die wechselseitige Abhängigkeit von Fremdenverkehrsbranche und Urlaubsgästen – konkret: die Tiroler und die „Piefke“. Im ersten Teil „Der Skandal“ (20.15 Uhr) macht der Berliner Unternehmer Karl-Friedrich Sattmann (Dietrich Mattausch) wie jedes Jahr mit Frau (Brigitte Grothum), Kindern (Ralf Komorr und Sabine Cruso) sowie Großvater (Ferdinand Dux) und Schäferhund Urlaub im Tiroler Lahnenberg. Schon vor der Abreise ist der Familienvater empört, als er in einer Samstagabend-Show österreichische Personen über die „Piefkes“ herziehen hört. Auch Lahnenberg ist in Aufregung und befürchtet Tourismuseinbußen. Kaum in Tirol angekommen, sehen sich die Sattmanns mit dem Cover eines Wochenmagazins konfrontiert, das fragt: „Brauchen wir die Piefkes?“.

In Teil zwei „Die Animation“ (21.45 Uhr) urlaubt Familie Sattmann erneut in Lahnenberg. Selbst Großvater Heinrich preist das schöne Land und dessen Einheimische. Susannes Beziehung zu Joe (Tobias Moretti) ist inzwischen viel mehr als ein flüchtiger Urlaubsflirt und Gunnar hat sein Herz an Anna (Brigitte Jaufenthaler), die Tochter des Rotterhofbauern, verloren. Nicht ohne Folgen … Im dritten Teil, „Das Geschäft“ (23.20 Uhr), wird der Berliner Stammgast Karl-Friedrich als Wohltäter Lahnenbergs gefeiert, ehe im vierten und letzten Teil „Die Erfüllung“ (1.00 Uhr) der Massentourismus Einzug in Tirol hält.

