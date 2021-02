Erneut Gütesiegel „PRVA-geprüft“ für zwei Studiengänge der FHWien der WKW

Der Bachelor Kommunikationswirtschaft und der Master Kommunikationsmanagement wurden durch den Public Relations Verband Austria (PRVA) wieder ausgezeichnet

Wien (OTS) - „Die Praxis studieren“ lautet das Motto der FHWien der WKW, die praxisorientierte akademische Ausbildungen auf höchstem Niveau anbietet. Die exzellente Qualität ihrer Studienprogramme im Bereich Communication Management wurde der Fachhochschule nun vom Public Relations Verband Austria (PRVA) neuerlich bestätigt: Er hat dem Bachelor-Studiengang Kommunikationswirtschaft sowie dem Master-Studiengang Kommunikationsmanagement wieder das Prädikat „PRVA-geprüft“ verliehen. Mit diesem Gütesiegel zeichnet der PRVA Bildungsangebote aus, die in puncto Infrastruktur, Lehrinhalte und Lehrende hohe Standards erfüllen.

Gütesiegel für PR-Lehrinhalte im Studienbereich Communication Management

Für die Prädikatisierung wurden die beiden Studiengänge des Studienbereichs Communication Management der FHWien der WKW nach strengen Kriterien bewertet. Im Fokus der Beurteilung standen neben Qualitätsmanagement, Ausstattung und Angebot der Bildungseinrichtung die Inhalte, die den Studierenden durch qualifizierte Lehrende nahegebracht werden. Der PRVA legt dabei nicht nur auf die theoretischen Grundlagen der PR und einen praxisorientierten Unterricht Wert, sondern auch auf die Vermittlung ethischer Standards. Mit der Unterzeichnung der Principles of Responsible Management Education im Jahr 2015 hat die FHWien der WKW schon früh den Grundstein für eine Hochschule gelegt, die Führungskräfte dazu ausbildet, wirtschaftlich, ökologisch und sozial nachhaltig zu denken und zu handeln.

Integrierte Kommunikation am Puls des digitalen Zeitalters

Klarer Fokus der Studiengänge Bachelor Kommunikationswirtschaft und Master Kommunikationsmanagement ist die Integrierte Kommunikation in einer digitalisierten Welt. Bachelor-Absolven­tInnen sind startklar für den Job, ihr Know-how geht weit über reines Disziplinendenken in Werbung, Public Relations, Marke, Corporate Identity, Marketing oder digital versus analog hinaus. Master-AbsolventInnen werden zu Führungskräften ausgebildet, wissen um die Strukturen und Zusammenhänge in der Medien- und Kommunikationsgesellschaft mit fortschreitender Digitalisierung und können so wesentlich zum Unternehmenserfolg beitragen.

>> Mehr über den Studienbereich Communication Management

>> Mehr über die Prädikatisierung von Ausbildungen durch den PRVA



Fotos zur Pressemitteilung:

FH-Prof.in Mag.a Dr.in Sieglinde Martin leitet den Studienbereich Communication Management der FHWien der WKW, dessen Studiengängen der Public Relations Verband Austria (PRVA) erneut das Prädikat „PRVA-geprüft“ verliehen hat.

Foto herunterladen

Bildrechte: feelimage | Matern

Der Bachelor-Studiengang Kommunikationswirtschaft und der Master-Studiengang Kommunikationsmanagement der FHWien der WKW erfüllen die hohen Qualitätsstandards des Public Relations Verbands Austria (PRVA) für Bildungsangebote im PR-Bereich.

Foto herunterladen

Bildrechte: Andreas Hofer | FHWien der WKW



FHWien der Wirtschaftskammer Wien (WKW)

Die FHWien der WKW ist seit über 25 Jahren am Markt und Österreichs führende Fachhochschule für Management & Kommunikation. Eng vernetzt mit heimischen Unternehmen bietet die FHWien der WKW eine ganzheitliche und praxisbezogene akademische Aus- und Weiterbildung für über 2.800 Bachelor- und Master-Studierende. Zwei Drittel der Lehrenden kommen direkt aus der Wirtschaft. Ein exakt auf die Bedürfnisse der Unternehmen zugeschnittenes Lehr- und Forschungs­angebot bereitet die AbsolventInnen – bislang über 11.800 – optimal auf ihre Karriere vor.

Rückfragen & Kontakt:

Bernhard Witzeling

Head of Corporate Communication, Marketing and Alumni & Career Services, Press Officer

Tel.: +43 (1) 476 77-5733

presse @ fh-wien.ac.at

www.fh-wien.ac.at