Baumschnitt rettet Kulturlandschaft – so werden burgenländische Kopfweiden erhalten

St. Pölten (OTS) - Kopfweiden gelten im Burgenland als altes Kulturgut. Die in eine besondere Kopfform geschnittenen Weiden sind ein typisches Merkmal der dortigen Natur- und Kulturlandschaft. Nach einem Projekt von Land und Naturschutzbund versuchen nun etliche Gemeinden die Kopfbäume zu erhalten. Denn ihre Pflege ist aufwendig und wurde daher in den letzten Jahren immer mehr vernachlässigt. Oft fehlen auch die freiwilligen Helfer. Werden die Bäume nicht geschnitten, gehen Kopfform und Landschaftsbild verloren. Da die Weiden besonders anfällig sind für Pilzbefall, braucht es auch das richtige Know-how beim Schnitt, das beim Erhaltungsprojekt weitergegeben wird. Die Kopfweiden sind auch für die Tierwelt von großer Bedeutung – als wichtige Lebensräume. Eine Reportage aus dem Burgenland.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 27. Februar:

*Winterarbeit am Weingut.

Auch wenn die Heurigen derzeit coronabedingt geschlossen sind, gibt es für die Winzer viel zu tun in Weingarten und Keller. Das „Land und Leute“ Team war mit Heurigenwirten in Niederösterreich unterwegs.

*Regionalität im Trend.

Regionale nachhaltige Produktion hat einen Mehrwert für die gesamte Wertschöpfungskette, vom Bauern bis zur Gastronomie - das zeigt eine Reportage aus Kärnten. Mit dem Gütesiegel „AMA Genussregion“ wird die regionale Herkunft garantiert.

*Innovative Schafzucht.

Familie Wagner aus Waizenkirchen in Oberösterreich züchtet Juraschafe. Ihr Ziel ist es, qualitativ hochwertige und robuste Tiere mit genetischer Vielfalt zu züchten.

*Heimische Schätze.

Von alten Apfelsorten bis hin zur Trüffel aus den steirischen Wäldern. Seminarbäuerin Andrea Sagmeister aus Tobisegg in der Weststeiermark setzt in ihrer Küche auf heimische Produkte.

