Blue Tomato Shop in Wien öffnet nach Umbau

Boardsport- und Lifestylespezialist bietet neues Einkaufserlebnis in der Neubaugasse

Wien/Schladming (OTS) - Der internationale Boardsport- und Lifestylespezialist Blue Tomato (blue-tomato.com) hat nach dem Lockdown seit letzter Woche wieder die Türen seiner Shops in Österreich geöffnet. Am stark frequentierten Standort in der Wiener Neubaugasse können sich Kunden nach einem mehrwöchigen Umbau auf ein völlig neues Einkaufserlebnis freuen: Auf den drei Ebenen wurde auf 900 Quadratmetern Verkaufsfläche mehr Platz geschaffen, fixe Präsentationsflächen sorgen für eine deutlich bessere Übersicht. Blue Tomato zählt mit über 450.000 Produkten zu den weltweit größten Omnichannel-Händlern im Bereich Snowboard, Freeski, Skateboard, Surf und Streetstyle. In Wien ist das steirische Unternehmen seit zehn Jahren mit dem Shop in der Neubaugasse, nahe der Mariahilferstraße, vertreten >>



