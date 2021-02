ORF III am Mittwoch: „Heimat Österreich“-Premiere „Nur Weiß am Horizont – Erlebnis Berghütten“

Außerdem: „Land der Berge“-Doppel im Salzkammergut, zweimal „treffpunkt medizin“ zum Start in die Fastenzeit und „DialogForum: TransFORM!“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information startet am 17. Februar 2021, dem Aschermittwoch, mit einer Folge von „Cultus – Der Feiertag im Kirchenjahr“ (8.50 Uhr) in den Tag. Ab 9.30 Uhr liefert „ORF III AKTUELL“ einen Live-Überblick über das gesellschaftspolitische Geschehen.

Im Hauptabend zeigt eine „Heimat Österreich“-Premiere „Nur Weiß am Horizont – Erlebnis Berghütten“ (20.15 Uhr) von Wolfgang Niedermair. Österreichs Berghütten sind in der Regel abgeschiedene Orte inmitten der Natur. Dies trifft erst recht im Winter zu, wenn rundum wegen Schnees kein Weg ins Tal führt. Trotzdem – oder gerade deswegen – üben diese Orte auf manche Menschen eine magische Anziehungskraft aus, sodass sie die entlegenen Behausungen bewirtschaften oder bewohnen und eins mit dem Winter werden. Kolossale Aussichten über vereiste Gebirgskämme, eisig klarer Wind, hochgewirbelte Eiskristalle und tiefblaues Firmament an schönen Tagen entschädigt alle, die sich solch ein Leben in der Abgeschiedenheit zutrauen.

„Land der Berge“ besucht anschließend in zwei Filmen das Salzkammergut: Auf „Das Salzkammergut – Hohe Berge, klare Seen, weißes Gold“ (21.05 Uhr) folgt „Leben am See im Salzkammergut“ (21.55 Uhr).

Zum Auftakt der Fastenzeit widmen sich ab 22.25 Uhr zwei „treffpunkt medizin“-Produktionen den gesundheitlichen Aspekten des Fastens. Den Anfang macht „Hungern & Heilen: Jünger durch Fasten?“ (22.25 Uhr). In der Doku hören sich Manuela Strihavka und Markus Voglauer in Medizin und Forschung zum Thema Fasten um und beleuchten nicht nur die Option Heilung durch Hunger, sondern auch durch Abstinenz – nämlich von Smartphones und schlechten Gedanken. Danach steht „Fasten und Heilen – Altes Wissen und neueste Forschung“ (23.15 Uhr) auf dem Programm.

Abschließend setzt sich ein „DialogForum“ unter dem Motto „TransFORM!“ (0.10 Uhr) mit dem digitalen Wandel des ORF auseinander. Welche Reformen, Adaptionen und Innovationen sind dazu notwendig? Was erwarten sich Publikum sowie Stakeholder des ORF? Diese Fragen diskutieren Expertinnen und Experten, Digital Natives und ORF-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter: Alexander Wrabetz (ORF-Generaldirektor), Ingrid Brodnig (profil), Maria Mayrhofer (#aufstehn), Alexandra Bosek (Bundesschulsprecherin) und Philipp Maschl („Hallo Österreich“).

