Startup FINABRO holt Allianz Österreich als Produktgeber an Bord

Das Startup FINABRO und die Allianz starten Zusammenarbeit im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge in Österreich.

Wien (OTS) - Die betriebliche Altersvorsorge (bAV) war noch nie so relevant wie heute – denn das niedrige Zinsniveau macht das Sparen historisch ungünstig und COVID-19 hat dem Thema Vorsorgen eine neue Relevanz gegeben. Mit dem „300€ Modell“, auch bekannt als steuerfreie Zukunftssicherung, werden aufgrund der starken Steueranreize in der betrieblichen Altersvorsorge jedoch Renditen möglich, die aktuell am Markt nur sehr schwer zu erzielen sind. Durch die Partnerschaft von FINABRO und der Allianz Österreich soll Unternehmen und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine noch attraktivere betriebliche Altersvorsorge geboten werden.

Neue Chance für die Betriebliche Altersvorsorge

In jeder Krise stecken bekanntlich auch Chancen – so auch für die betriebliche Altersvorsorge. In wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist es für Arbeitgeber oft schwer möglich, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusätzliche finanzielle Wertschätzung zu zeigen. Mit dem digitalen „300€ Modell“ und der Kooperation mit der Allianz Österreich, können nun mehr Unternehmen von den zusätzlichen Service-Vorteilen profitieren. Durch die digitale Lösung wird eine zeit- und kostensparende Einführung im Betrieb ermöglicht und der administrative Aufwand für alle Beteiligten auf ein Minimum reduziert.

„Das 300€ Modell ist durch den Steuervorteil das attraktivste Vorsorgemodell in Österreich“, sagt Joachim Schuller, Geschäftsleiter Marketing und Vertrieb bei FINABRO und betont weiters: „Die Allianz ist einer der führenden Anbieter in der betrieblichen Altersvorsorge. Wir freuen uns sehr darauf, Allianz Kundinnen und Kunden sowie die Vertriebspartnerinnen und -partner dabei zu unterstützen, digital besser vorzusorgen.“

Auch Wolfgang Weisz, Bereichsleiter Versicherungstechnik Person und bAV der Allianz Österreich, freut sich über die Zusammenarbeit mit dem mehrfach ausgezeichneten Startup: „Wir wollen unseren Kundinnen und Kunden attraktive Lösungen und den Zugang zu neuen, innovativen Angeboten bieten. Die Zusammenarbeit mit FINABRO ergänzt unser Leistungsportfolio optimal und unterstreicht unsere Digitalisierungsoffensive.“

Das 300€ Modell (Zukunftssicherung gem. § 3 Abs 1 lit. 15a EStG)

Unternehmen können bis zu EUR 300,00 pro Jahr völlig steuerfrei und ohne Lohnnebenkosten als freiwillige Sozialleistung für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder bestimmte Gruppen in Vorsorgelösungen investieren. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können auch bestehende Gehaltsbestandteile in dieses Modell umwandeln, ebenso steuerfrei, jedoch sozialversicherungspflichtig.

Über FINABRO

FINABRO ist die digitale Distributionsplattform für betriebliche Altersvorsorge (bAV). Mit der Plattform bietet FINABRO Vermittlern (Makler, Agenten, Banken) eine professionelle digitale Unterstützung an. So werden die Komplexität und der Aufwand in der Beratung, Einführung und auch Administration der betrieblichen Vorsorgelösungen für Vermittler minimiert. FINABROs Ziel ist, mithilfe der digitalen Lösung die Verbreitung betrieblicher Altersvorsorgeprodukte zu beschleunigen und somit einen Beitrag zur Stärkung des österreichischen Pensionssystems zu leisten.

Über die Allianz Österreich

Die Allianz Österreich ist eines der führenden Versicherungsunternehmen des Landes und Teil der Allianz Gruppe, die in mehr als 70 Ländern weltweit tätig ist. Mit 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 340 Geschäftsstellen ist die Allianz Österreich seit 160 Jahren starker und verlässlicher Partner für ihre 1,2 Millionen Kundinnen und Kunden in ganz Österreich. Ziel der Allianz Österreich ist es moderne, einfache, transparente und schnelle Produkte und Services sowie kompetente Beratung auf allen Ebenen zu bieten. Die Ausrichtung an den Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden gilt dabei als Vorgabe ihrer Digitalisierungsoffensive. Bereits vor Jahren hat die Allianz Österreich als Vorreiter in der Branche das Thema Nachhaltigkeit erfolgreich in Ihrer Strategie verankert – und diesen Weg setzt sie auch zukünftig konsequent fort.

Rückfragen & Kontakt:

FINABRO:

Mag. (FH) Melinda Mihóczy

+43 69911672008

presse @ finabro.at



Allianz Österreich:

David Weichselbaum, MA

+43 5 9009 – 80690

presse @ allianz.at