NEOS Salzburg: Regierung muss spätestens am 1. März konkreten Fahrplan für weitere Öffnung vorlegen

Weitgasser: „Es braucht endlich einen klar nachvollziehbaren, mittel- und längerfristigen Fahrplan für die betroffenen Unternehmen.“

Salzburg (OTS) - Einigermaßen überrascht zeigt sich Liesl Weitgasser, Tourismussprecherin des NEOS Landtagsklubs in Salzburg über die Aussagen des Bundeskanzlers, dass weitere Öffnungsschritte frühestens mit Ostern möglich seien. „Einerseits kündigt die Regierung an, dass man in zwei Wochen die Situation evaluieren will, andererseits heißt es, dass vor Ostern nichts möglich ist. Dieser Spagat wird nicht für Verständnis in der Bevölkerung sorgen.“ Weitgasser fordert daher, spätestens in zwei Wochen den Fahrplan für die weitere Öffnung vorzulegen. „Unsere Tourismus-, und Gastronomiebetriebe haben sich über die letzten Wochen und Monate redlich bemüht, für den höchsten Sicherheitsstandard in ihren Unternehmen zu sorgen. Hier floss viel Geld und Zeit in die entsprechenden Sicherheitskonzepte. Das Mindeste für die Unternehmerinnen und Unternehmer wäre nun, für Klarheit zu sorgen und die Frage zu beantworten, von welchen konkreten Kriterien weitere Öffnungsschritte abhängen“, schließt die Landtagsabgeordnete.

