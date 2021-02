PURINA Accelerator UNLEASHED sucht innovative Start-ups mit spannenden Geschäftsideen rund um Hund und Katze

Wien (OTS) - Der PURINA Start-up Accelerator UNLEASHED geht in die zweite Runde. Nach einem sehr erfolgreichen Piloten in 2020 ruft PURINA junge Unternehmen auch in diesem Jahr wieder zu Bewerbungen auf.

UNLEASHED ist das erste europäische Förderprogramm für Start-ups in der Heimtierbranche. Es richtet sich an GründerInnen, welche mit Hilfe von Wissenschaft sowie neuen Technologien innovative Produkte und Services für Hunde, Katzen und natürlich deren BesitzerInnen entwickeln. Dabei ist es PURINA besonders wichtig, gezielt auf die individuellen Bedürfnisse der Start-Ups einzugehen und somit echten Mehrwert für junge UnternehmerInnen zu schaffen.

PURINA, ein weltweit führender Hersteller von Heimtiernahrung, hat sich zum Ziel gesetzt, den Fortschritt im Bereich PetTech durch seinen Start-up Accelerator gezielt zu fördern.

„ Mit UNLEASHED bieten wir jungen Start-ups die Möglichkeit, mit ihren innovativen Ideen die Heimtierbranche zu revolutionieren. Durch einen intensiven Austausch von BranchenexpertInnen und GründerInnen entstehen so kreative und vor allem neue Produkte und Dienstleistungen für HaustierbesitzerInnen. Bei der Entwicklung steht dabei stets die Liebe der Menschen zu ihren Lieblingen und das gemeinsame Zusammenleben im Vordergrund “, erklärt Peter van Staalduine, Country Business Manager Purina PetCare Österreich. In seinem zweiten Jahr sucht UNLEASHED nach leidenschaftlichen und kreativen GründerInnen mit relevanten, skalierbaren und nachhaltigen Geschäftsideen rund um Hund und Katze. Die sechs ausgewählten Start-ups erhalten Zugang zum PURINA-Netzwerk, Infrastruktur sowie Forschung und werden durch erfahrene MentorInnen beraten und begleitet. Während des 6-monatigen Programms arbeiten die GründerInnen gemeinsam mit einem Team von PURINA an der Weiterentwicklung ihrer Geschäftsidee. UNLEASHED bietet den GewinnerInnen außerdem Zugang zu Trainings und zahlreiche Möglichkeiten zum Netzwerken.

Nicht zuletzt bietet UNLEASHED finanzielle Unterstützung für das jeweilige Projekt in Höhe von bis zu 46.000 Euro.

Wie kann man teilnehmen?

Besuchen Sie einfach www.UNLEASHEDbypurina.com, um Ihre Bewerbung einzureichen.

Wichtige Deadlines:

1. Februar 2021: Start Bewerbungsverfahren

31. März 2021: Bewerbungsschluss

24. Juni 2021: Bekanntgabe der Gewinner

25. Juni - 2. Dezember 2021: Dauer des Accelerator Programms

UNLEASHED: Eine bereichernde Erfahrung für Start-up GründerInnen und PURINA

Der UNLEASHED Jahrgang 2020 bestand aus sechs GewinnerInnenn und deckte ein breites Innvotationsspektrum rund um Hund und Katze ab. Die Geschäftsideen reichten von zellbasiertem Fisch bis hin zu Services, die HaustierbesitzerInnen mit lokalen HaustiersitterInnenn zusammenbringen. Dank der Förderung im Rahmen des Programms sowie der Zusammenarbeit mit den PURINA Expertenteams, konnten die GründerInnen neue Wachstumsfelder für ihre Unternehmen angehen und nachhaltige Erfolge feiern: „Die Teilnahme am UNLEASHED Accelerator von PURINA war eine der besten strategischen Entscheidungen, die unser Start-up bisher getroffen hat! UNLEASHED ist ein umfassendes Programm: Wir bekamen ein engagiertes Team von PURINA-MentorInnen zugeteilt, das perfekt auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten war. Wir knüpften zudem Kontakte zu hochkarätigen Industriepartnern und konnten unser Geschäftsmodell unter realen Bedingungen testen", sagt Giuseppe Scionti, Gründer von Natu, einem spanischen Start-up, das an nährstoffreichen, pflanzlichen Protein-Snacks für Haustiere arbeitet.

„ Ich freue mich auf alle teilnehmenden Start-ups und ihre kreativen Ideen und Produkte für Hund und Katze. UNLEASHED von PURINA ist ein einzigartiges Programm auf dem Markt und bietet jungen UnternehmerInnen ein großartiges Sprungbrett. Der gemeinsame Austausch mit ExpertInnen und das große Netzwerk von PURINA fördern die Weiterentwicklung der Unternehmen. Gemeinsam entwickeln wir spannende Innovationen, welche das Zusammenleben von Mensch und Tier noch schöner und noch besser machen “, so Peter van Staalduine.

Über PURINA

FELIX, GOURMET, Purina ONE, BENEFUL, BEYOND, Purina PRO PLAN, AdVENTuROS und DentaLife sind Marken aus dem Hause PURINA, einem der weltweit führenden Experten für Heimtiernahrung. „Mit Haustieren an unserer Seite sind wir einfach glücklicher. Sie bereichern unser Leben und unsere Gesellschaft“: Aus diesem Grund geben 18.000 Mitarbeiter an 60 Standorten in 50 Ländern täglich ihr Bestes für ein langes, gesundes und glückliches Zusammenleben von Mensch und Tier. So arbeitet ein globales Netzwerk an aktuellen ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen und nutzt moderne Herstellungstechnologien, um ständig neue und immer weiter verbesserte Produkte anbieten zu können. Vor allem durch diese Innovationen konnten die Umsätze auch 2019 erneut gesteigert werden. Unter dem Leitgedanken „PURINA in Society“ engagiert sich das Unternehmen außerdem für Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Belange. So setzt sich PURINA mit Pets at Work zum Beispiel für mehr Hunde am Arbeitsplatz ein oder unterstützt im Zuge der jährlichen Zeig Schnauze Kampagne lokale Tierheime. Bis 2023 sollen darüber hinaus keine Produkte mit künstlichen Farbstoffen mehr im Portfolio sein.



