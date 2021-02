Generali: Neuer telemedizinischer Service für alle KundInnen

Hausarztgespräch einfach und sicher per Videotelefonat über „Meine Generali“ App. Rasche ärztliche Hilfe ohne Terminvereinbarung.

Wien (OTS) - Die Generali Versicherung erweitert ihr Leistungsangebot im Bereich Gesundheit und baut mit dem Online-Hausarztgespräch ihr Service im Bereich Telemedizin aus. Ab sofort können alle Generali KundInnen über die „Meine Generali" App einen drd doctors online Hausarzt per Videotelefonie ohne lange Wartezeit und zu vergünstigten Konditionen konsultieren.

Dr. Martin Sturzlbaum, Generali Chief Insurance Officer Leben/Kranken, erklärt: „Die Pandmie hat uns vor Augen geführt, dass die Gesundheit unser wichtigstes Gut ist und ein digitaler Arztbesuch große Vorteile bringt. Als Lifetime Partner unserer Kundinnen und Kunden möchten wir im akuten Krankheitsfall einen raschen und einfachen Zugang zu einem persönlichen Ansprechpartner bieten. Gemeinsam mit unserem Partner drd doctors online haben wir dazu die passende Lösung für ein Hausarztgespräch gefunden – bequem von daheim aus, ohne Ansteckungsgefahr und Terminvereinbarung.“

Einfacher Zugang mit nur wenigen Klicks

Der Zugang zum drd Hausarztgespräch erfolgt über die „Meine Generali“ App im Bereich „GesundheitsCoaching“. Dort gelangt man direkt zum Kooperationspartner drd doctors online, wo man sich nach einmaliger Registrierung per verschlüsselter Videoschaltung ärztlich beraten lassen kann. Eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich – man wird innerhalb von Minuten verbunden. Neben der ärztlichen Hilfe umfasst das Angebot Sofortrezepte, Facharztüberweisungen und – je nach gültiger gesetzlicher Regelung – auch Krankmeldungen. Eine verschlüsselte digitale Patientenakte zur einfachen Verwaltung aller medizinischen Dokumente ist am Handy jederzeit abrufbar.

„In Österreich nutzen bereits über 10.000 Privatpersonen, Apotheken und Unternehmen unseren unkomplizierten Hausärzte-Service. Ich bin daher sicher, dass auch die Generali Kundinnen und Kunden unser erweitertes telemedizinisches Angebot schätzen werden“, freut sich Clemens Billek, Gründer und Geschäftsführer von drd doctors online, über die enge Zusammenarbeit mit der Generali.15 HausärztInnen stehen auf drd doctors online als WahlärztInnen zur Verfügung. Die Online-Sprechstunden finden derzeit Montag bis Freitag – auch an Feiertagen – von 9 bis 17 Uhr statt.

Das drd Hausarztgespräch ist keine Leistung aus einem Versicherungsvertrag, sondern ein für alle Generali KundInnen vergünstigtes Angebot von drd doctors online. Der Vorzugspreis beträgt 43,99 Euro pro Konsultation an Stelle des Normaltarifs von 49,99 Euro. Die Bezahlung der Arztleistung an drd doctors online erfolgt über die im App Store eingerichtete Zahlungsmethode. Für KundInnen mit einer Privatarztversicherung bezahlt die Generali bei entsprechender Deckung die anteiligen Kosten nach dem Einreichen bei der Sozialversicherung und erfolgter Rückvergütung. Bei Vorliegen spezieller Tarife wie zum Beispiel für Expats oder Grenzgänger erfolgt eine Direktverrechnung der Generali mit drd doctors online.

Vor 60 Jahren startete die Generali in Österreich ihr Angebot im Bereich Gesundheit und verfolgt seitdem kontinuierlich das Ziel, Leistungsumfang, Service und Kundenkomfort auszubauen. Frühzeitig wurde neben der Absicherung im Krankheitsfall und der Genesung der Fokus auf die Vorsorge gelegt. Mit dem Gesundheitsprogramm Generali Vitality und der online Gesundheitsberatung über das Generali GesundheitsCoaching standen zuletzt vor allem digitale Serviceangebote im Vordergrund. Mit einem Marktanteil von 14 Prozent zählt die Generali in Österreich zu den führenden Anbietern in der Krankenversicherung.

