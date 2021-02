Babykaninchen starb einen qualvollen Tod – bei Eiseskälte ausgesetzt und erfroren

3 Fälle von ausgesetzten Tieren in nur 4 Tagen

Wien (OTS/RK) - Donnerstag wurde im 20. Wiener Gemeindebezirk ein erst wenige Wochen altes Babykaninchen bei Temperaturen weit unter dem Nullpunkt auf einem kleinen Grünstreifen in der Nähe des Treppelweges ausgesetzt.

Obwohl die Tierrettung der Stadt Wien dem Tier umgehend zu Hilfe eilte, fand es das kleine Langohr stark zitternd und bereits in Seitenlage vor. Das kleine Kaninchen wurde sofort ins TierQuarTier Wien gebracht, starb aber an den Folgen der Kälte einen grausamen Tod.

„Ein hilfloses Geschöpf einfach so in der eisigen Kälte zurückzulassen und unter so grausamen Bedingungen sterben zu lassen - wie kann man nur so herz- und gewissenlos sein?“ fragt sich Thomas Benda, Betriebsleiter des TierQuarTiers.

Doch dieser herzlose Fall sollte nicht der einzige bleiben. Am 14.2. – dem Tag der Liebe – entledigten sich gleich 2 weitere Personen ihrer Tiere auf grausame Art.

Ein Meerschweinchen wurde im Keller eines Wohnhauses gefunden. Ein weiteres Kaninchen hingegen wurde freilaufend auf einem Spielplatz gefunden. Beide Fälle ereigneten sich im 22. Wiener Gemeindebezirk.

Bitte helfen Sie mit die Tierquäler zu finden!

Wenn Sie eines der ausgesetzten Tiere wiedererkennen oder Sie einen Verdacht haben wer die Tiere ausgesetzt haben könnte, melden Sie sich bitte!

Sachdienliche Hinweise sind an das Fundservice für Haustiere unter 01/4000 80 60 erbeten.

Das Aussetzen von Tieren ist verboten, es drohen Strafen bis zu € 7.500,-.

Das TierQuarTier Wien – Tierschutz auf modernster Ebene



Das TierQuarTier Wien ist eines der modernsten Tierheime Europas – es entspricht den höchsten Standards einer zeitgemäßen Tierbetreuung und definiert Tierschutz in Wien auf ganz neuer Ebene. Alle Tiere werden während ihres Aufenthaltes bestens medizinisch versorgt, professionell gepflegt und betreut, während sie auf ihr neues, artgerechtes Zuhause warten.

