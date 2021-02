npoAustria. Die Plattform für Wissenstransfer und Vernetzung

Das „NPO-Institut“ an der WU Wien stellt sich nach mehr als 20 Jahren neu auf!

Herausfordernde Zeiten sind gute Zeiten, um sich neu zu sortieren, und um auf das zu fokussieren, was wirklich zählt. Das NPO-Institut (Verein für interdisziplinäre Nonprofit Forschung an der WU Wien) heißt ab sofort „npoAustria“. Der selbsterklärende Claim „Die Plattform für Wissenstransfer und Vernetzung“ soll auf den ersten Blick klar machen, was die NPOs des Landes weiterhin und sogar noch intensiver erwarten dürfen: praxisrelevante Forschungsergebnisse, aktuelle Praxiserfahrungen aus NPOs, Literaturtipps, spezifische Veranstaltungen, die inhaltlich den Bedürfnissen seiner Mitglieder folgen und zur Vernetzung beitragen.

Bald 25 Jahre ist es her, dass der Verein für interdisziplinäre Nonprofit Forschung kurz „NPO-Institut“ von WU-ProfessorInnen unter der Federführung von Christoph Badelt gegründet wurde. 2011 übernahm das neu gegründete Kompetenzzentrum für Nonprofit-Organisationen der WU die operativen Agenden des Vereins, wobei der Verein und seine Mitgliederstruktur bestehen blieben. Durch den neuen thematischen Schwerpunkt Social Entrepreneurship kamen 2013 neue Angebote, des nun in Kompetenzzentrum für Nonprofit-Organisationen und Social Entrepreneurship umbenannten Kompetenzzentrums dazu. Die ursprüngliche Intention nämlich das Bündeln von NPO-Themen, Vernetzung der Mitglieder sowie praxisrelevanter Wissensvermittlung und Erfahrungsaustausch rückten allmählich in den Hintergrund.

2019 wurde der Verein selbst wieder aktiv. Die Geschäftsführung hat Doris Schober übernommen. Durch Eva More-Hollerweger als Obfrau ist der Verein nach wie vor inhaltlich mit dem Kompetenzzentrum für Nonprofit-Organisationen und Social Entrepreneurship verbunden. Beide Damen sind gleichzeitig auch Mitglied des Vorstands, den Florentine Maier vom Institut für Nonprofit Management der WU komplettiert und so die Verbindung zur Grundlagenforschung schafft. Die Vereinsagenden fokussieren sich wieder auf Wissenstransfer und den Austausch zwischen Forschung und Praxis, Vernetzung und Erfahrungsaustausch. Namhafte PraktikerInnen im Aufsichtsrat des Vereins gewährleisten zudem den Austausch zwischen Theorie und Praxis. Dazu zählen unter dem Vorsitz von Manuela Vollmann (Geschäftsführerin, abz*austria) | Tanja Wehsely, (Geschäftsführerin, Volkshilfe Wien) – stellv. Vorsitz | Alexander Bodmann (Generalsekretär, Caritas der Erzdiözese Wien) – stellv. Vorsitz | Elisabeth Anselm (Geschäftsführerin, Hilfswerk Österreich) | Gerry Foitik (Mitglied der Geschäftsleitung, Bundesrettungskommandant, Österreichisches Rotes Kreuz) | Karin Heitzmann (Professorin am Institut für Sozialpolitik, WU Wien) | Robert Oberndorfer (Geschäftsführer, Caritas Socialis).



Weitere Informationen unter: www.npoaustria.at

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Doris Schober (Geschäftsführerin)

npoAustria. Die Plattform für Wissenstransfer und Vernetzung an der WU Wien



Welthandelsplatz 1, A-1020 Wien

E-Mail: doris.schober @ wu.ac.at

Tel.: 0043 1 31336 4268

www.npoaustria.at