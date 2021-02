30 Jahre Österreich und die Visegrád-Staaten

Anlässlich des 30. Jahrestages der Visegrád-Gruppe bringt das wiiw einen wirtschaftlichen Rückblick und eine Bilanz aus österreichischer Sicht.

Wien (OTS) - Die Handels- und Investitionsbeziehungen zwischen Österreich und den Visegrád-Ländern Polen, Slowakei, Tschechien und Ungarn haben sich in den letzten drei Jahrzehnten deutlich vertieft. Als Investor, Finanz- und Handelspartner sicherte sich Österreich einen festen Platz in der Region. Das wirtschaftliche Engagement macht sich auch bezahlt: Die Profitabilität der österreichischen Investitionen ist dort überdurchschnittlich hoch. Die erwarteten EU-Transfers des Europäischen Aufbauplans in die Visegrád-Länder werden sich ebenfalls positiv auf Österreichs Wirtschaft auswirken. Die fünf Länder werden in Zukunft auch vor vielen gemeinsamen Herausforderungen stehen.

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Pressemitteilung.

