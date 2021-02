FPÖ - Hofer: Expertenkabinett muss Regierungsgeschäfte übernehmen

Bundespräsident soll schwarz-grüne Mannschaft abberufen

Wien (OTS) - Jeden Tag eine neue Überraschung in der ÖVP-Novomatic-Causa. Habe die ÖVP mit Gernot Blümel bislang versucht, den Novomatic-Boss Harald Neumann als „flüchtigen Bekannten“ darzustellen, sei seit den Enthüllungen der Recherche-Plattform „ZackZack.at“ klar: Der Novomatic-Boss war mittendrin im Zirkel der Macht und pflegte offenbar regelmäßige Frühstücks-Termine mit Bundeskanzler Sebastian Kurz. FPÖ-Bundesparteiobmann NAbg. Norbert Hofer: „Es ist anzunehmen, dass bei diesen Terminen über mehr als bloß über das Wetter geredet wurde. Das ÖVP-Kartenhaus der Vertuschung fällt immer mehr in sich zusammen. Es droht eine ernsthafte Gefahr für unsere Repuiblik.“

Hofer sieht daher Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen gefordert. Er müsse das Kabinett Kurz abberufen und durch eine Expertenregierung ersetzen - mit Persönlichkeiten, die in der Corona-Krise den notwendigen fachlichen Background haben, um das Land, seine Wirtschaft und die Menschen vor weiterem Schaden zu bewahren: „Was ein ehemaliger Parteiobmann in ungezwungener Atmosphäre auf einer Balleareninsel ausgeplaudert hat, wurde von der ÖVP offenbar generalstabsmäßig verwirklicht. Daher gibt es nur einen Weg: Neuwahlen. Diese sollen in Ruhe vorbereitet werden können. Bis dahin soll ein Expertenkabinett die Regierungsgeschäfte führen. Das ist der einzig gangbare weg für unser Land.“

