FPÖ – Schnedlitz: Lockdown soll bis Ramadan dauern - bis dahin ist unsere Gastronomie am Ende

Wien (OTS) - „ÖVP und Grüne planen eine Verlängerung des Lockdowns bis Ramadan. Die Dauer des Lockdowns vom Ramadan abhängig zu machen, entbehrt jeglicher Grundlage und Evidenz. Ein Ende des Lockdowns muss nämlich alle zehn Tage geprüft und darf nicht vom Fastenbrechen beeinflusst werden“, so der freiheitliche Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz, der bereits jetzt keine Grundlage für einen weiteren Lockdown sieht.

„Ähnlich zum Vorjahr knickt Kanzler Kurz vor dem Islam in die Knie. Bis dahin wird unser Land ruiniert. Die zusätzlichen Wochen werden der Tod vieler Betriebe – vor allem in der Gastronomie – sein. Aber anscheinend ist dem Kanzler das muslimische Fastenbrechen wichtiger, als unsere komplette Wirtschaft“, so Schnedlitz, der die Bundesregierung zum sofortigen Ende des evidenzbefreiten Lockdowns aufforderte.

„Unsere Gastronomen haben schon seit letztem Jahr Maßnahmen und Konzepte auf dem Tisch, wie sie ihre Betriebe sicher, aber ohne zu große Schikanen, öffnen und weiterführen können. Damit sind unsere Unternehmer den Herren Kurz, Anschober und Co. um Meilen voraus. Die Regierung hat außer ‚Zusperren und Schikanieren‘ bis heute noch nichts geliefert“, betonte der FPÖ-Generalsekretär.

