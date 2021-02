Heute Aufstehen Gegen Faßmann

Parteiübergreifende Schüler*innendemo gegen Bildungsminister Faßmann heute am Ballhausplatz

Wien (OTS) - In den letzten 11 Monaten hat Bildungsminister Faßmann bewiesen, dass er nicht im Stande ist, mit einer Pandemie umzugehen. Er ignoriert die Anliegen der Schüler*innen und Studierenden, hat noch immer nicht für nötige Sicherheit gesorgt und weigert sich, den hohen Leistungsdruck zu verringern. Daher gehen wir heute auf die Straße.

„Die Entscheidungen des Bildungsministeriums werden vom Minoritenplatz aus über unsere Köpfe hinweg getroffen. Statt uns in Entscheidungsprozesse einzubinden, wird realitätsferne Politik gemacht. Minister Faßmann erweckt, auch durch Maßnahmen wie die sozial ungerechte UG-Novelle, nicht den Eindruck, dass er sich ernsthaft für unsere Anliegen interessiert. Doch wir haben es verdient, dass unsere Stimme im Ministerrat vertreten ist. “, so Demo- Initiator und Schulsprecher des GRG6 Rahlgasse, Mati Randow.



„Lange wurde die gesundheitliche Gefahr an Schulen von Faßmann heruntergespielt. Statt echte Sicherheit zu schaffen, wurde bloß versucht, ein Sicherheitsgefühl herzustellen. Erst jetzt, 11 Monate nach dem erstmaligen Ausbruch von Covid-19 in Österreich gibt es flächendeckende Tests. Das ist viel zu spät.“, kritisiert Demo-Initiatorin Flora Gürth vom GRG21 Ödenburgerstraße



„Alle Schulstufen stehen unter enormem Druck. Minister Faßmann weigert sich, Stoff vom Lehrplan zu streichen und lässt zu, dass auch am Ende dieses Schuljahres wieder zahlreiche Schüler:innen die Klasse wiederholen werden müssen. Auch die psychische Belastung ist durch ständigen Druck viel zu hoch. Das darf so nicht sein.“, so die beiden InitiatorInnen.



„Wir brauchen mehr Mitspracherecht auf allen Ebenen. Im Hochschulbereich müssen die Pläne für diese UG-Novelle gestoppt werden. Auch die Infektionsgefahr an Schulen muss endlich anerkannt und dementsprechend bekämpft werden. Dieses Jahr darf es kein Durchfallen geben. Außerdem muss das Bildungsministerium endlich flächendeckend Stoff aus den Lehrplänen kürzen, um Leistungsdruck zu verringern. Um das klarzustellen, stehen wir heute am Ballhausplatz auf gegen die bisherige Politik von Minister Faßmann!“, so Randow und Gürth abschließend.



