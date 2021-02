jö Bonus Club und Bluecode schaffen mit jö&GO! den bequemsten und schnellsten Kassenprozess Österreichs

Wien (OTS) - Das größte heimische Kundenbindungsprogramm bringt durch „jö&GO!“ ein völlig neues Einkaufserlebnis in den heimischen, stationären Handel. Ab sofort können jö Mitglieder nicht nur mit einem Scan gleichzeitig Ös sammeln und den Einkauf bezahlen, sondern auch entspannter ihren Einkauf einpacken und einfach gehen. Gerade jetzt wichtig: vollkommen kontaktlos und hygienisch.

Über 3,9 Millionen Österreicher vertrauen bereits dem jö Bonus Club. Die jö Karte und die jö App werden täglich über 1 Million Mal genutzt und haben sich damit für beinahe jeden zweiten Österreicher als wertvoller Begleiter im Alltag etabliert. Damit ist der jö Bonus Club ein wichtiges Element des heimischen Handels und des täglichen Einkaufs von Millionen Kunden. Deshalb hat sich der jö Bonus Club zum Ziel gesetzt, das Einkaufen für die Mitglieder noch einfacher und bequemer zu gestalten. Da die Nutzung von Kundenkarten und die Bezahlung wichtige Tätigkeiten beim Einkauf sind, liegt es nahe, diese beiden Funktionen zu verbinden und den Kassenprozess völlig neu zu erdenken. jö setzt dabei auf den seit Jahren zu beobachtenden Trend hin zu kontaktlosen, unbaren Zahlungsmethoden, der durch COVID zusätzlich verstärkt wurde.

jö&GO!: bequem, schnell und hygienisch

Der jö&GO! Kassenprozess ermöglicht das Sammeln von Ös und die Bezahlung des Einkaufs mit nur einem Scan. Da dieser Scan erstmals auch bereits vor dem Scan der Waren erfolgen kann, ersparen sich Kunden viele Handgriffe und Zeit an der Kassa. Sie können ihren Einkauf entspannt einpacken und einfach gehen. Eben „jö&GO!“. Darüber hinaus bringt der neue Kassenprozess gerade in COVID-Zeiten zusätzliche Sicherheit für Kunden und Personal: jö&GO! ermöglicht auch bei Beträgen über 50€ kontaktloses Bezahlen ohne Bargeld oder das Bezahlterminal zu berühren. Für diese Innovation im österreichischen Handel kooperiert der jö Bonus Club mit dem Mobile-Payment-Anbieter Bluecode und hat diesen in den jö&GO! Kassenprozess integriert sowie den Ablauf an den Kassen der jö&GO! Partner neu gedacht. jö ist dabei nicht in die Zahlung eingebunden und erhält von Bluecode oder den Banken keinerlei personenbezogenen Daten. Verwendet werden kann jö&GO! ab sofort in den über 3.000 Geschäften der jö Partner BILLA, MERKUR, BIPA, PENNY, in teilnehmenden ADEG-Märkten sowie bei LIBRO, PAGRO DISKONT, ZGONC und in den OMV-Stationen. Informationen gibt es weiters auf www.joe-club.at/joeundgo.

„jö&GO! zeigt sehr gut wie durch branchenübergreifende Kooperationen, in diesem Fall zwischen dem jö Bonus Club, den jö Partnern, den Banken und dem Bezahldienst Bluecode, innovative Produkte entwickelt werden können, die den Alltag vieler Kunden erleichtern“, erklärt Mario Günther Rauch, Geschäftsführer des jö Bonus Clubs.

Bluecode – die europäische Mobile-Payment-Lösung aus Österreich

jö&GO! setzt mit Bluecode neben der Innovation im Kassenprozess auf die völlige Anonymität und Sicherheit für den Kunden. Die Abwicklung der Zahlung erfolgt über Bluecode und die jeweilige Hausbank des Kunden, denn die Mobile-Payment-Lösung Bluecode verbindet die vorhandene Infrastruktur der heimischen Banken und des lokalen Handels. „Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit dem jö Bonus Club diese Innovation am österreichischen Markt realisiert zu haben und sind uns sicher, dass es ein Vorzeige-Projekt für Europa darstellt“, sagt Christian Pirkner, CEO der Blue Code International AG und meint weiter: „Seit Anbeginn ist es unser Kern-Markenversprechen, dass Zahlungsinformationen sicher bei der Hausbank des Kunden verwahrt bleiben und trotzdem Mehrwerte mit einer Zahlung verknüpft werden können – dem werden wir auch bei jö&GO! gerecht. Die Bluecode-Zahlung ist technisch unabhängig von der jö App und basiert auf unserem anonymen, europäisch-blauen Strichcode.“

Eine Vorzeigelösung aus Österreich

Die Coronakrise hat der bargeldlosen Bezahlung einen Boost gegeben – nicht zuletzt durch die Erhöhung des NFC-Limits ohne PIN-Eingabe von 25 auf 50 Euro. Vor allem im Mobile Payment Bereich verzeichnet der heimische Handel massive Steigerungsraten. „Wir wissen aus langjähriger Erfahrung, dass sich eine Retail-Technologie nur dann beim Konsumenten durchsetzt, wenn sie möglichst bequem, einfach und ohne zusätzliche Kosten funktioniert. Genau das bieten neue Lösungen wie jö&GO! Der Konsument braucht damit künftig beim Shoppen weder Bargeld noch die physische Kundenkarte mitnehmen, alles läuft ganz unkompliziert über die App am Smartphone. Bluecode und der jö Bonus Club leisten damit einen wichtigen Beitrag für die Zukunft des stationären österreichischen Handels“, ist Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will überzeugt.

Über den jö Bonus Club

Der jö Bonus Club wurde 2018 als eigenständiges Unternehmen der REWE Group in Österreich etabliert und ist das händler- und branchenübergreifende Multipartnerprogramm in Österreich. Mit nur einer Kundenkarte, der jö Karte bzw. der jö App, können die über 3,9 Millionen Clubmitglieder in ganz Österreich seit Mai 2019 beim Einkauf „Ös“ sammeln und diese für zahlreiche Vorteile bei allen teilnehmenden Partnern einlösen. Die Zusammenarbeit von teilnehmenden ADEG Kaufleuten, Allianz, BAWAG P.S.K., BILLA, BILLA Reisen, BIPA, Interio, LIBRO, MERKUR, mjam, OMV, PAGRO DISKONT, PEARLE, PENNY, VERBUND und ZGONC macht den jö Bonus Club zum größten Kundenclub Österreichs. Weitere Informationen unter jö-club.at und facebook.com/joebonusclub/

Über Bluecode

Bluecode ist die europäische Mobile-Payment-Lösung, die bargeldloses Bezahlen per Smartphone und Smartwatch (iOS & Android) ermöglicht. Zusätzlich werden Value Added Services (digitale Mehrwertservices) in Apps in Kooperation mit Banken und Händlern angeboten. Das smarte, hochsichere Bezahlverfahren funktioniert mit jedem Girokonto auf Basis des europäisch-blauen Codes, der einmalig und einzigartig ist. Zusätzlich ist Bluecode mit anderen Übertragungstechnologien kompatibel. Bluecode basiert auf einer Hochtechnologie-Lösung. Höchste Datensicherheit für Konsumenten, Händler und Banken ist gegeben. Namhafte europäische Banken vorwiegend in Österreich und Deutschland sowie führende Händler sind Netzwerk-Partner von Bluecode. Weitere Informationen unter: www.bluecode.com

