PERPETUA: Constantia Flexibles’ recycelbare Verpackungslösung für Pharmazeutika

Unsere Mission ist es, unsere Verpackungslösungen ständig neu zu erfinden, um einen bedeutenden Beitrag für unsere Kunden und die Umwelt zu leisten. Nachhaltigkeit spielt dabei stets eine entscheidende Rolle. Daher war die Entwicklung einer nachhaltigeren Lösung, mit gleichzeitig höchsten Barriereeigenschaften für pharmazeutische Artikel wie Perpetua für uns von großer Bedeutung. Es ist die perfekte Verpackung für Pharmaprodukte. Pierre-Henri Bruchon, EVP Pharma Division bei Constantia Flexibles

Wien (OTS) - Mit Perpetua präsentiert Constantia Flexibles eine neue, nachhaltigere Verpackungslösung. Durch ihre hervorragenden Barriereeigenschaften eignet sie sich ideal für Pharmaprodukte. Die ab sofort weltweit verfügbare Lösung, ist die erste des Verpackungsexperten, die aus einem recycelbaren Polypropylen Mono-Material besteht. Perpetua schützt Produkte bestmöglich vor Sauerstoff, Wasserdampf und Licht.



Der höchstmögliche Schutz gegen Feuchtigkeit, Sauerstoff und Hitze ist besonders wichtig für pharmazeutische Wirkstoffe (active pharmaceutical ingredients; APIs), damit die Wirkung von Medikamenten erhalten bleibt.

Das Ziel von Constantia Flexibles war es, die sehr hohen Barriereeigenschaften für Pharmaprodukte zu erfüllen und gleichzeitig die bestmöglichen Nachhaltigkeitsstandards umzusetzen. Das Ergebnis ist Perpetua, eine recycelbare Verpackungslösung, die auf einer einzigartigen Linie von Mono-Polypropylen Hochbarriere-Laminaten basiert. Die flexible Verpackungslösung kann je nach Anwendung maßgeschneidert angepasst werden. Da sie cyclos-HTP*-zertifiziert ist, liegt ihre Recyclingfähigkeit, je nach individueller Materialspezifikation, zwischen 90 und 96 Prozent.

Die Gestaltungsmöglichkeiten der Verpackung sind trotz hoher Barriereeigenschaften und ihrem geringeren ökologischen Fußabdruck nicht eingeschränkt.



Pierre-Henri Bruchon, EVP Pharma Division bei Constantia Flexibles: „Unsere Mission ist es, unsere Verpackungslösungen ständig neu zu erfinden, um einen bedeutenden Beitrag für unsere Kunden und die Umwelt zu leisten. Nachhaltigkeit spielt dabei stets eine entscheidende Rolle. Daher war die Entwicklung einer nachhaltigeren Lösung, mit gleichzeitig höchsten Barriereeigenschaften für pharmazeutische Artikel wie Perpetua für uns von großer Bedeutung. Es ist die perfekte Verpackung für Pharmaprodukte."

* Das Institut cyclos-HTP ist ein deutsches Institut, das einen Anforderungskatalog für die Bewertung und Zertifizierung der Recyclingfähigkeit von Verpackungen und Gütern erstellt hat. Das Unternehmen zertifizierte auch die Recyclingfähigkeit für Produkte der PERPETUA Verpackungslinie.

Fotos:

Foto 1: PERPETUA Stick Pack

BU: PERPETUA ist die neueste Verpackungslösung für Pharmaprodukte von Constantia Flexibles

©Constantia Flexibles

Foto 2: PERPETUA Sachet

BU: Die Verpackungslösung zeichnet sich durch ihre hohen Barriereeigenschaften aus.

©Constantia Flexibles

Constantia Flexibles ist der weltweit drittgrößte Hersteller von flexiblen Verpackungslösungen. Unter dem Leitprinzip ‚People, Passion, Packaging‘ stellen die rund 8.350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter maßgeschneiderte Verpackungslösungen an 39 Standorten in 16 Ländern her. Zahlreiche internationale Konzerne und lokale Marktführer aus den Geschäftsbereichen Consumer und Pharma nutzen die nachhaltigen und innovativen Produkte von Constantia Flexibles. www.cflex.com

Rückfragen & Kontakt:

Katharina Mamedof

Group Communication Manager, Constantia Flexibles

Tel.: +43 (0) 676 927 01 41

Katharina.Mamedof @ cflex.com

http://www.cflex.com